A vueltas con la portería

El mercado de fichajes vuelve a agitarse tras el arranque de las principales ligas europeas. Y en ese torbellino de posibles contrataciones, el Celta adquiere protagonismo nuevamente después de mostrarse dispuesto a afrontar más refuerzos siempre que primero consiga liberar alguna de las 25 fichas que ya tiene asignadas en su plantilla. Y si el lunes era Denis Suárez el señalado como posible retornado, ayer el diario Sport apuntaba que Iñaki Peña se debate entre el Celta o el Como como salida de un Barcelona en el que no cuenta para Hansi Flick. En ambos casos de supuesto interés céltico, desde A Sede insisten en negar la posibilidad de que tanto el salcedense como el alicantino puedan recalar en Vigo antes del cierre del mercado de fichajes de verano, previsto para la medianoche del 1 de septiembre. Esos once días finales es el plazo que tiene el equipo vigués para apuntalar un poco más una plantilla que afrontará tres competiciones en una temporada que arrancó para los de Giráldez con una derrota ante el Getafe.

Iñaki Peña no es nuevo en la relación de guardametas que el Celta estaba dispuesto a incorporar para suplir la marcha de Vicente Guaita. El alicantino fue uno de los primeros candidatos, pero esa opción desapareció con la llegada a Vigo del rumano Andrei Radu. La pretemporada, sin embargo, ha dejado dudas en el cuerpo técnico de Giráldez sobre si el puesto estaría bien cubierto durante toda la temporada con el rumano, con Iván Villar y con Marc Vidal.

La llegada de otro portero al Celta pasa únicamente por la marcha de Villar, sobre todo, y de Vidal. El morracense parece dispuesto en estos momentos a facilitarle el camino al club en cuya cantera se formó para que pueda contratar a otro cancerbero. Villar abre la puerta a marcharse siempre que pueda seguir compitiendo en España o en Portugal.

Y en ese escenario de posibles salidas para aligerar la plantilla céltica, desde Barcelona vuelve a sonar con fuerza el supuesto interés para que Iñaki Peña continúe su carrera deportiva en Vigo. Según el Sport, el Barça planteó al guardameta la renovación de su contrato hasta 2027 para que pudiese negociar una cesión que incluyese una cláusula de compra obligatoria al disputar un determinado número de partidos en su nuevo club. Ante la ausencia de ofertas económicas por el portero, el club catalán buscó fórmulas para facilitar la marcha de Peña.

Ayer, el mismo diario deportivo señalaba al Como y al Celta como los más interesados en la contratación de un portero que ahora mismo no cabe en la plantilla azulgrana, que cuenta con Pau García, Ter Stegen y Szczęsny.

Todo cambió para el alicantino en enero pasado, después de hacerse con la titularidad aprovechando la lesión del alemán. Sin embargo, un retraso a una sesión de activación cambió la relación con su entrenador, que desde entonces solamente confío al polaco la portería del Barça.

Desde hace semanas, el Como italiano, que entrena el exazulgrana Cesc Fábregas, insiste en la contratación de Peña. Mientras tanto, el Celta volvería a retomar en estos momentos el interés por el guardameta de 26 años, que prioriza su continuidad en la Liga española después de haber vivido una cesión en el Galatasaray turco.

En Vigo, donde también intentan aligerar una plantilla ya completa con la salida de jugadores que no cuentan para Giráldez, como los dos citados porteros, más Aidoo y Cervi, continúan peinando el mercado futbolístico a la búsqueda de piezas del agrado del entrenador porriñés. Y así han ido apareciendo nombres para reforzar todas las líneas. Es más, Giráldez apuntó el sábado pasado la posibilidad de conseguir «una guinda» para dar por cerrada la plantilla. También apuntó que el mercado le seguía ofreciendo al club la posibilidad de mejorar algunas posiciones siempre que hubiese más salidas de jugadores. Así, en el club no descartan incorporar un portero, un defensa central o un atacante siempre que se reduzca la masa salarial cuyo límite está agotado en estos momentos.

Dani Rodríguez

El supuesto interés del Celta por jugadores del Barcelona no se ha quedado en Iñaki Peña, pues la prensa barcelonesa relacionaba ayer al equipo vigués con el joven atacante Dani Rodríguez, que podría cubrir el flanco derecho del ataque céltico. Esa es otra de las posiciones que a Giráldez le gustaría reforzar después del traspaso de Fer López. El técnico ha recurrido al joven Jones El-Abdellaoui, pues prefiere que Aspas se mueva por posiciones más centradas. El joven extremo, llegó a la cantera del Barçá en 2020 procedente de la Real Sociedad. Tras despuntar en el filial azulgrana, no encuentra acomodo en el primer equipo.El Valencia es otro de los clubes a los que se le relaciona con el jugador.

En Mallorca piden retrasar el inicio del partido ante el Celta por las altas temperaturas

El Celta visitará el sábado Son Moix para enfrentarse al Mallorca en la segunda jornada de LaLiga. El comienzo del partido ha sido fijado para las cinco de la tarde y a esa hora se espera una temperatura de unos 34 grados centígrados en la capital balear, a los que habrá que añadir una sensación térmica más elevada debido a la humedad.El club bermellón, a través de su CEO de negocio, pidió formalmente hace un par de semanas el cambio de horario de este partido entre baleares y gallegos. Desde el Mallorca apuntan que, por el momento, no se ha recibido notificación alguna, ni de cambio ni de ratificación de dicho horario.En la jornada inaugural de esta temporada, LaLiga modificó el horario del Alavés-Levante. El partido previsto en Mendizorroza estaba señalado para las cinco de la tarde y ante los avisos de la AEMET por la ola de calor se retrasó a las nueve y media de la noche. En ese caso, las previsiones apuntaban a que podrían alcanzarse los 4o grados centígrados. En Son Moix no se espera tanto calor el sábado que viene, pero se alcanzará el suficiente para perjudicar el normal desarrollo de cualquier actividad deportiva.