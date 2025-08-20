El Celta choca contra el exceso de fichas y salarios

El Celta da por cerrada la plantilla para la temporada 2025-26 ante la imposibilidad de desprenderse de alguno de los jugadores con los que no cuenta ahora mismo Claudio Giráldez. El club agotó el número de fichas disponibles con la llegada de Borja Iglesias y alcanzó el límite salarial que le impone LaLiga, por lo que carece de margen de maniobra para intentar reforzar, como pretendía, el centro de la defensa y la portería, además de incorporar un centrocampista con último pase.

Así, nombres que surgieron en los últimos días como Iñaki Peña, Denis Suárez o incluso Iker Losada, una apuesta personal de Giráldez, quedan descartados para lucir la celeste en el regreso del equipo vigués a las competiciones europeas. No obstante, el mundo del fútbol es imprevisible y nada puede darse por definitivo hasta el último minuto del mercado de fichajes de verano, que se cerrará en la medianoche del 1 de septiembre.

Los responsables del Celta confiaban todavía la semana pasada en poder cerrar alguna incorporación más para el equipo de Giráldez tras las llegadas de Andrei Radu, Bryan Zaragoza, Ferran Jutglá y los regresos definitivos de Ilaix Moriba y Borja Iglesias.

Para añadir más nombres a esa lista tendría que producirse la marcha de posibles descartables como Iván Villar, Marc Vidal, Joseph Aidoo o Franco Cervi. Con ellos, se liberaría alguna de las 25 fichas ya adjudicadas y, en función de quién de los cuatro saliese, reducir en mayor o menor medida el coste de la plantilla. Para firmar a un muevo portero era necesario que saliese alguno de los dos que ahora son suplentes de Radu, aunque preferentemente tendría que ser Villar. Y para contratar un defensa central y un atacante, habría que disponer de las fichas y de los salarios que ahora tienen asignados Aidoo y Cervi.

Los futbolistas implicados en esta supuesta salida insisten en su deseo de cumplir el contrato que les resta en Vigo. Además, se sienten cómodos en un equipo en el que consideran que se multiplicarán las oportunidades al afrontarse tres competiciones durante esta temporada. Tampoco han llegado ofertas de otros clubes por ninguno de los cuatro, y si hubo alguna posibilidad de cambio no les convenció como para apostar por otro proyecto deportivo.

De hecho, el Celta esperó hasta los días previos al inicio de la Liga para repartir dorsales e inscribir a todos los jugadores de la plantilla en LaLiga. Es más, como no había fichas suficientes, Javi Rodríguez, Yoel Lago y Jones El-Abdellaoui, a los que Giráldez considera de la primera plantilla, tendrán que continuar con licencia del filial céltico porque el máximo de jugadores permitido por equipo es de 25.

Sin la «guinda»

Sin más fichas disponibles y con el margen salarial agotado, el Celta considera que ya no le quedan posibilidades de realizar más incorporaciones y tampoco podrá cumplir el deseo de Giráldez de añadir «una guinda» a su plantilla antes del cierre definitivo del mercado de fichajes.

De esta forma, el Celta se descuelga de la vorágine que sobre supuestos fichajes inunda el mundo del fútbol y que irá incrementándose a medida que se acerque la clausura del mercado. Pero incluso en esta situación de imposibilidad de realizar más fichajes, en el club se niegan a dar por cerrada definitivamente la plantilla de Giráldez. Recuerdan que en el anterior mercado, el del pasado enero, erraron en los cálculos y en el anunciar con varios días de antelación que no habría más movimientos en la plantilla porque Douvikas acabó marchándose al Como 1907 al filo del cierre del traspaso de licencias.

Con diez días por delante en este mercado de fichajes, el club vigués continúa recibiendo llamadas de ofrecimiento de jugadores para las tres posiciones que busca. Una de la que más ofertas ofrece, curiosamente, es la de portero. La cantidad de guardametas sin equipo o con ganas de cambiar de club es elevada. Sin posibilidades de reducir la plantilla, Radu seguirá siendo la apuesta del Celta para este curso europeo. Villar y Vidal aparecen como la alternativas al guardameta rumano que llegó a Vigo este verano procedente del Venecia.

En el eje de la defensa, Aidoo tendrá que competir por uno de los tres puestos de central con Javi Rodríguez, Yoel Lago, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Carl Starfelt y Marcos Alonso. Y para el interior derecho, Giráldez dispone de un Aspas que se ha alejado del costado derecho para jugar más por dentro. También cuenta con Hugo Álvarez, al que ya no se le asigna el papel de carrilero izquierdo; y con Jones El-Abdellaoui, una de las sorpresas de la pretemporada por su velocidad y desborde.

Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Williot Swedberg también podrían caer por ese costado del ataque que estaba reservado esta temporada para Fer López, ahora en el Wolverhampton. Y con un total de 28 futbolistas, Giráldez tendrá que afrontar las tres competiciones con un Celta que da por finiquitado el mercado de fichajes.