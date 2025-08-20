El Betis dispone de 181 entradas para su afición en Balaídos
REDACCIÓN
El Betis estará arropado en Vigo por más de un centenar de aficionados en el partido que disputará el miércoles 27 de agosto a partir de las 21:00 horas, correspondiente a la sexta jornada de Liga, que se adelanta porque ambos equipos compiten este curso en la Liga Europa.
El Celta informó ayer que reservará un total de 181 asientos en la zona de Río Alto para los seguidores béticos. El precio de las entradas es de 30 euros, como han acordado entre la mayoría de clubes de Primera para las aficiones rivales.
Internacionales sub-15
Por otra parte, los célticos Fabio Domínguez y Yago Rodríguez han sido convocados por la selección española sub-15 para participar, entre el 25 y el 28 de agosto, en unos entrenamientos oficiales en Alfaz del Pí (Alicante).
