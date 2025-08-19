Sitúan a dos jugadores de la cantera blaugrana en la órbita del Celta

El Barça está cerca de llegar a un acuerdo para traspasar al canterano Dani Rodríguez con opción de recompra. Es lo que asegura el Diario Sport, del mismo grupo editorial que FARO, que en las últimas horas ha señalado que, si bien el Valencia estaría muy interesado en la cesión del extremo blaugrana, ahora todo indica a que se iría al Celta, club que habría pujado por él en los últimos días.

Pero en Vigo hay otras prioridades para ese puesto, y, en cualquier caso, solo se daría alguna incorporación si se concretan las salidas de Cervi y/o Aidoo. La vuelta de Denis Suárez parece una opción más cercana, hasta el punto de que el acuerdo podría estar ya cerrado entre la directiva y el jugador -aunque desde A Sede desmienten tal extremo-. El salcedense aportaría esa creatividad en el último cuarto de cancha que depende en demasía de Iago Aspas tras la venta de Fer López. Así lo considera Claudio Giráldez, que habría dado el visto bueno para la llegada de Suárez, ahora en las filas del Vilarreal.

La portería

Otro de los frentes en cuanto a movimientos veraniegos se situaría en la portería celeste. Si bien Claudio Giráldez aseguraba en su última comparecencia de prensa su apuesta por los tres porteros que integran la actual plantilla, planea una posible salida de Iván Villar, que apenas ha tenido oportunidades en los encuentros de pretemporada. «Cuento con los tres pero, a partir de ahí, el mercado habla y cada uno tiene que estar feliz con el rol que tiene y con las oportunidades que tiene», declaró el técnico porriñés.

Esa posible marcha del meta cangués abriría la puerta a otro cancervero, y ahí entra la opción del canterano blaugrana Iñaki Peña, futbolista que el Diario Sport también sitúa en la órbita celeste.

Según publica el rotativo deportivo catalán, el portero estaría estudiando las ofertas de Como y Celta y debe tomar una decisión inminente. En este caso, sería el propio portero el que definirá su destino en función del proyecto que le de más garantías de tener minutos y se sienta importante. Lo que sí es cierto es que todas las partes ya tienen prisa en definir una operación que debería resolverse esta misma semana.

No obstante, en el caso de que se concrete la salida de Iván Villar, también cabe la posibilidad de que el Celta se quede con Ionut Radu y Marc Vidal como únicas bazas bajo los palos.