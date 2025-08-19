Pepe Méndez repite como presidente de las peñas

«Continuamos catro anos máis porque non se presentou ningún candidato. Non sei se se fan as cousas ben ou mal, tentamos facer o mellor posible, que é difícil porque moitas veces non depende de nós», manifestó Pepe Méndez a la Radio Galega tras su reelección como presidente de la Federación de Peñas del Celta, que lidera desde 2011 y en la que continuará al menos hasta 2029 al no presentarse ningún candidato en la asamblea que el celtismo celebró la mañana del pasado domingo en Balaídos.

Méndez encadenará así un cuarto mandato en el cargo al que accedió hace catorce años como componente de una junta gestora. Después sería elegido presidente de la FdeP del Celta en 2013. Y tras este extenso mandato, no hay relevo para hacerse cargo de la representación del celtismo, que está en pleno auge y gana cada vez más adeptos.