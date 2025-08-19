Denis asoma por el horizonte celeste

Claudio Giráldez apuntaba el sábado pasado la posibilidad de la llegada de una «guinda» para completar la plantilla del Celta antes del cierre del mercado de fichajes de verano. Denis Suárez puede ser ese futbolista que añadir a una lista de refuerzos con tres nuevos nombres: Andrei Radu, Bryan Zaragoza y Ferran Jutglá; más los repescados Moriba y Borja Iglesias. A ellos se podría añadir el citado Suárez u otro excéltico como Iker Losada, que negocia su salida del Betis y también es muy del agrado de Giráldez.

La noticia del posible regreso a Vigo del centrocampista de Salceda que ahora pertenece al Villarreal la adelantó en la mañana de ayer Óscar Méndez y la ratificó posteriormente Matteo Moretto. Ambos periodistas coinciden en señalar que el Celta prepara el fichaje de Denis Suárez, que sería una apuesta personal de Giráldez, y que contaría con el visto bueno de la presidenta del club, Marián Mouriño. Para darse esta incorporación, sin embargo, se necesitaría reducir masa salarial de la plantilla con la salida de jugadores como Aidoo o Cervi, que no cuentan para el entrenador porriñés.

Desde la entidad celeste, sin embargo, desmentían ese supuesto interés por el que en su momento fue considerado como el ‘hijo pródigo’ del celtismo tras marcharse siendo adolescente al Manchester City para después brillar sobre todo en el Villarreal y un poco menos en el Sevilla y en el Barcelona, que finalmente facilitó su llegada a Balaídos en el verano de 2019.

Pese a toda la expectación e ilusión despertadas, la experiencia de Denis Suárez en Vigo no fue todo lo positiva que esperaban ambas partes. Es más, tres años después de su llegada fue apartado del equipo por orden del presidente Carlos Mouriño al responsabilizar al salcedense y a su agencia de representación de promover el ‘caso Bryan Bugarín’, el adolescente que se marchó a la cantera del Real Madrid. En enero de 2023, Suárez se marchaba cedido al Espanyol después de comprometerse en un nuevo contrato para las siguientes temporadas con el Villarreal.

El relevo en la presidencia del Celta propició un acercamiento entre el club y el jugador de Salceda que se materializó en la colaboración con la fundación Denis Suárez. Según contaba ayer Óscar Méndez, el regreso del todavía centrocampista del Villarreal cuenta con el «visto bueno de todas las patas del club», incluida la presidenta, Marián Mouriño.

Pero para que pueda materializarse la operación, en A Sede tendrían que encontrar una salida para Aidoo o para Cervi. Con ello, el club liberaría la masa salarial necesaria (está en el límite que le impone LaLiga) para afrontar la segunda operación regreso de Suárez, que a su vez negocia su salida del Villarreal. El club castellonense intenta liberar fichas para acometer más refuerzos.

Giráldez, por su parte, busca otro jugador con último pase, pues solo tiene a Aspas con esas características en la plantilla. Denís Suárez se ajusta a ese perfil, como también Iker Losada, con el que el técnico ha reconocido que le gustaría contar de nuevo.