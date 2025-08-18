«Nos viene bien esta cura de humildad»

La derrota en el estreno liguero ante el Getafe supuso un duro revés para un Celta que afronta una ilusionante temporada que le llevará a participar en Europa. Claudio Giráldez lamentó que su equipo no supiese cerrar su portería, como hizo el rival, que aprovechó dos errores para salir victorioso.

«Creo que el partido es para un 0-0, en el que no hay demasiadas ocasiones. En dos errores nuestros tiramos el partido. Es más demérito nuestro que otra cosa. Tenemos que hacer autocrítica, nos viene muy bien esta cura de humildad», señaló Giráldez tras el gris estreno liguero en Balaídos.

Lamenta el entrenador porriñés que su equipo no supiese leer lo que requería un partido que los azulones llevaron a su terreno, con muchas interrupciones, simulacro de lesiones y pérdidas de tiempo que el árbitro no supo compensar. «Tuvimos más fútbol que el rival, pero nos faltó ese juego que hacemos habitualmente. Nos ha costado más de lo habitual circular la pelota y generar superioridades. El primer gol nos hizo demasiado daño. En los dos goles tenemos superioridad numérica en defensa, queremos competir un duelo y lo perdemos», se quejó Giráldez desde la sala de prensa de Balaídos.

En su análisis, el preparador céltico lamentó la equivocada reacción de su equipo tras el tanto de Uche: «Desde el segundo gol nos desquiciamos, nos dedicamos a pensar en cosas que no dependen de nosotros, a hacer cada uno la guerra por su cuenta. Hubo muy buena intención de querer ganar el partido, pero eso no basta».