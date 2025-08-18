La victoria en Balaídos llenó de alegría a un José Bordalás que se quejó del escaso número de jugadores inscritos en LaLiga por el Getafe que le obligaron a reclamar la presencia de cinco jugadores del filial para presentar una convocatoria de 18 futbolistas.

«Hemos tenido que adaptarnos. Esta victoria tiene mucho mérito porque hemos hecho un partido muy serio. El año pasado ya fue un ejercicio de supervivencia y este año parece que volverá a ser igual. No podemos afrontar un partido en esta Liga como lo hemos hecho en Balaídos. Esto es bueno para hoy pero malo para mañana porque al final se tiene plena confianza en que Bordalás saca rendimiento a los jugadores, y eso puede hacer que caigamos en el error de confiarnos. Así no podemos volver a afrontar un partido porque hoy había chicos que acababan de llegar al equipo, que ni siquiera sabemos si van a tener este protagonismo en el filial y que se requiere para estar en el fútbol profesional», subrayó Bordalás en la sala de prensa de Balaídos.

El Getafe quiere vender a Uche para poder inscribir a algunos de los nuevos fichajes. Sin embargo, Bordalás espera seguir contando con el protagonista de la victoria de ayer en Vigo: «Uche es jugador del Getafe, tenemos plena confianza en él y en todos los jugadores que tenemos. Para que Uche haya brillado sus compañeros han tenido que realizar un despliegue enorme. A mí no me sorprende el partido que ha hecho porque el año pasado ya hizo varios así», añadió.