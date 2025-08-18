Un estreno gris contra el «otro fútbol»

LaLiga se esfuerza en expandirse a mercados como el estadounidense, a donde llevará el Villarreal-Barcelona, pero resulta difícil vender el producto cuando en el paquete se incluyen partidos como el celebrado ayer en Balaídos. Ganó el Getafe porque volvió a salirle bien el «otro fútbol», el de las continuas interrupciones, lesiones fingidas, pérdidas de tiempo..., para acabar desquiciando al rival. Además, el Celta tuvo un estreno de temporada mediocre, muy espeso, carente de ideas y de oficio para sumar al menos un empate porque tuvo más dominio de la pelota. El equipo de Giráldez regaló, sin embargo, la victoria a los azulones en dos errores defensivos. La temporada europea arranca de mala manera en Vigo, igual que aquel equipo de Berizzo que alcanzó las semifinales de la Copa y de la Liga Europa.

Decepción.

Se esperaba más ayer de un Celta que ha sido capaz de mantener el bloque que nueve años después repetía clasificación europea, que llegaba a la cita con las buenas sensaciones tras su victoria en Wolverhampton y enfrente tenía un rival con los futbolistas justos que ni siquiera le daban para completar la convocatoria. El Getafe, además, no había conocido la victoria en la pretemporada. Pero Bordalás ya ha demostrado a lo largo de sus diez años de experiencia en la élite su enorme capacidad para montar equipos competitivos, ásperos, antipáticos... y mantenerlos con más o menos apuros en Primera División. Balaídos, que registró una excelente entrada, acabó decepcionado por el desenlace del partido más esperado del verano.

los Avisos de giráldez.

Advirtió en la víspera Giráldez de la peligrosidad de un Getafe con un estilo muy peculiar, que se maneja bien en los duelos individuales y que es especialista en desactivar el juego rival partiendo de una buena defensa. Bordalás se presentó con solo 13 jugadores de la primera plantilla y 5 con ficha del filial para armar un bloque muy correoso que cerró todos los espacios y tuvo como referencia en ataque a un Christantus Uche que regaló el primer gol a Adrián Liso (minuto 46) y firmó el segundo (minuto 71), después de aprovechar un resbalón de Yoel Lago, primero, y una confusión entre éste y su compañero Javi Rodríguez después para permitirle encarar a Radu.

Radu y Jutglà, titulares.

Para buscar el primer triunfo del curso, Giráldez apostó por un once en el que Jutglá y Radu se estrenaban con la celeste en partido oficial. Yoel Lago reemplazaba al lesionado Starfelt; Mingueza y Ristic ocupaban los carriles; Beltrán y Moriba formaban el doble pivote, con Aspas más adelantado y por el interior, para intentar llevar balones a Jutglá y a Williot. El delantero catalán dejó algún detalle técnico pero sus mejores acciones fueron defensivas porque nunca encontró espacios entre los centrales azulones. Radu hizo la primera parada en el minuto 87, cuando ya había encajado dos goles. En la otra acción de peligro en su área, Uche lanzó alto cuando se encontraba en la boca de gol.

conexión aspas-mingueza.

Las únicas acciones de peligro del Celta en la primera mitad llevaron el sello de Aspas y de Mingueza. Ambos se encontraron en varias ocasiones por el costado derecho, el único por el que los célticos encontraron una vía de penetración. Por la izquierda, Ristic y Williot casi siempre se confundieron en sus decisiones. Aspas, que completó el partido, fue el más insistente en buscar la portería de David Soria, que tuvo que lucirse en la segunda parte ante el capitán céltico. El catalán buscó a su socio incluso cuando cambió de carril por la entrada de Jones El-Abdellaoui.

Debut en primera.

El joven noruego-marroquí entró en la segunda mitad por Ristic, en lo que era su estreno en Primera División, para moverse por el carril derecho. Como en la pretemporada, El-Abdellaoui buscó la línea de fondo y generó peligro en el área del Getafe, pero ayer el Celta tampoco estuvo acertado en ataque. El internacional marroquí, junto a Hugo Sotelo, fue el mejor revulsivo para intentar igualar el primer gol de los azulones, pero el tanto de Uche puso muy cuesta arriba una remontada, de las que el Celta es especialista con Giráldez.

Estreno gris de bryan.

El técnico de O Porriño también le concedió más de media hora a Bryan Zaragoza, que tuvo un estreno neutro con la celeste. El andaluz no se fue nunca del rival y se confundió en la toma de decisiones. Y en una línea parecida estuvo Borja Iglesias, que regresaba a Balaídos. El compostelano perdió todos los duelos con los aguerridos defensores azulones, que apenas le dejaron espacio para moverse. Ayer, en Vigo, el «otro fútbol» se impuso a una propuesta que falló en las dos áreas.