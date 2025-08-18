El dolor de la grada fantasma

Balaídos es un estadio en constante mutación, tan real como ficticio, que nunca se detiene y nunca se termina. Se planea su reforma a la vez que se concluye. En su estructura se confunden el metal nuevo y el cemento viejo. Los recuerdos y las expectativas. Lo que ya no existe y lo que aún no, envuelto en el delicado tejido de su apariencia. El Lagares lo suela y el cielo lo techa. Tres paredes lo expanden y un horizonte lo limita. Su arquitectura tiene la fluidez de un sueño, como en Origen.

Ánimos de la grada de Marcador. | Marta G. Brea

No es el mismo Balaídos, en fin, ese al que regresan los celtistas en agosto con tantas ganas de verse –jamás se bañaba Heráclito dos veces en el mismo río–, pero sí es el mismo hogar del que se despidieron en junio. Se han vestido los aficionados sus mejores galas: aquella primera casaca ochentera que siempre se ha preferido o esta última rosa, que tanto brilla. Los compañeros de asiento y cerveceo se han añorado y se abrazan. Los ancianos apuran sus ilusiones y los niños las estrenan.

Míchel Salgado y Diego Martínez, en el palco. | Marta G. Brea

En las conversaciones se cuela, inevitablemente, lo que palpita. Luce un sol un furioso, despejada la niebla matutina, pero es otra piel la que se calcina, en Ourense y Lugo, cercana e íntima. «Dor e rabia», claman los jugadores desde sus camisetas. «Lumes, nunca máis», exigen en Marcador y señalan: «Xunta, culpable; Rueda, dimisión». El memorial de agravios se completa con el «Altri, non».

Campo de fútbol, teatro de emociones, plaza pública para las reivindicaciones; en todo eso consiste Balaídos. Ahora también se define por lo que no es, acentuando su magia. A los treinta minutos se va por encima de la valla el balón, sin un Gol que lo detenga. Unos operarios, con chalecos reflectantes, ejercen de recogepelotas. Ya no se apiñan los aficionados en los árboles, como antaño, pero un grupo se ha asentado sobre un montículo de arena. Quizá no les alcanza la vista para distinguir bien el juego. Perciben con nitidez el entusiasmo, la incertidumbre, la decepción. También la indignación que siempre acompaña a las hinchadas rivales cuando el Getafe las tortura con sus pérdidas y fingimientos. «Antifútbol», le espetan.

Siendo anti, es fútbol, igual que es grada la antigrada. El atardecer sobre las Cíes ciega a los jugadores que defienden. El silencio acompaña a los que atacan. Balaídos se ha quedado sin eco. No se replican los cánticos ni se dialogan los ánimos. Por ese vacío se colarán los vientos del otoño y las tempestades del invierno.

Tal vez la bancada supletoria que se confecciona, para cumplir los requisitos de la UEFA, mitigará provisionalmente esa ausencia, mientras no se eleven los cimientos. Duele Gol como le duele el miembro fantasma al recién amputado. A la ruptura de su cuarta pared tendrá que sobrevivir el equipo. A Balaídos, que tantas victorias impulsó en la última temporada, se le ha abierto una herida por la que se le escapan los puntos y se le infiltran los escalofríos.