Correr entre A Illa y Balaídos, una promesa cumplida
Había jurado Pablo Otero que correría entre su casa, en A Illa de Arousa, y Balaídos si el Celta se clasificaba para una competicion europea. Lo dijo en diciembre, en una charla entre amigos, y no se ha desdicho pese a todos los vaivenes y vicisitudes que se produjeron desde entonces. Cumplieron su papel los de Giráldez y cumplió ayer su palabra Otero, imponiéndose al cansancio y al calor. Recibido como un héroe, el consejero Miguel Álvarez le entregó una camiseta con el dorsal 70 por los kilómetros recorridos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- El balneario que conquistó al rey emérito: el más grande de Galicia y a menos de una hora de Vigo
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Un vigués estrena el crucero más grande del mundo