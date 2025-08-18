Correr entre A Illa y Balaídos, una promesa cumplida

Había jurado Pablo Otero que correría entre su casa, en A Illa de Arousa, y Balaídos si el Celta se clasificaba para una competicion europea. Lo dijo en diciembre, en una charla entre amigos, y no se ha desdicho pese a todos los vaivenes y vicisitudes que se produjeron desde entonces. Cumplieron su papel los de Giráldez y cumplió ayer su palabra Otero, imponiéndose al cansancio y al calor. Recibido como un héroe, el consejero Miguel Álvarez le entregó una camiseta con el dorsal 70 por los kilómetros recorridos.