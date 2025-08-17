Giráldez: "Nos viene muy bien esta cura de humildad"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, se mostró muy crítico con la imagen de su equipo ante el Getafe, que asaltó Balaídos con dos goles de Liso y Uche en el segundo tiempo.

“Tuvimos más fútbol que el rival, pero nos faltó ese fútbol que hacemos habitualmente. Nos ha costado más de lo habitual circular y generar superioridades. El primer gol nos hizo demasiado año. En los dos goles tenemos superioridad numérica, queremos competir un duelo y lo perdemos”, analizó.

El técnico celeste admitió que el segundo tanto del Getafe “desquició” a sus jugadores, que buscaron “hacer cada uno la guerra por su cuenta”, por eso espera que aprendan de este encuentro.

“Esa sensación de desorden y descontrol tras el 0-2 es algo que no se puede volver a repetir”, avisó Giráldez, quien reconoció que les faltó “fluidez” para desarmar a un rival que “llevó el partido a su terreno y en ese aspecto son justos vencedores”.

“Creo que el partido es un partido de 0-0 en el que no hay demasiadas ocasiones. En dos errores nuestros tiramos el partido. Es más demérito nuestro que otra cosa. Tenemos que hacer autocrítica, nos viene muy bien esta cura de humildad”, incidió.

Para Giráldez, lo más preocupante es que su equipo dejó de ser “fiel a una idea” desapareció del terreno de juego porque ya no generó ocasiones de gol.