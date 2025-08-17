El Getafe desespera al Celta

La temporada de la ilusión, la que tanto ansiaban los aficionados arrancó con un terrible bajonazo. El Getafe y su fútbol industrial desesperaron a un Celta muy plano, falto de rodaje y de ideas, incapaz de superar el exagerado entramado defensivo de Bordalás y que, no contento con eso, padeció una terrible flojera defensiva que aprovechó Uche en el segundo tiempo para fabricar los dos goles.

El Getafe ejecutó mucho mejor su plan. Era evidente que Claudio y Bordalás no iban a sorprenderse; sus ideas se ven a las leguas y el cuadro madrileño instaló una línea de cinco defensas (igualar dibujos decía algún eliminado), cerró los pasillos centrales en todo lo posible y luego se dedicó a que el partido no tuviese ritmo (insoportable la sucesión de caídas, desmayos y simulaciones) para que el Celta nunca cogiese una velocidad de crucero que les sacase de su espacio de confort. Y le costó al equipo de Giráldez, aún agarrotado a estas alturas de verano como el alumno que la primera semana de clase se da cuenta de que casi no recuerda nada de lo estudiado el curso anterior. Solo la conexión de Aspas y Mingueza sacó al Celta del pantano en el que lo metió Bordalás. El moañés se encontró a los veinte minutos con el cuerpo de Soria tras un gran pase a la espalda de los defensas y a la media hora el catalán disparó alto tras una dejada de Aspas. Pero fueron circunstancias aisladas en un partido desagradable, atascado, con el Celta bloqueado en casi todos los sectores del campo, con mucha posesión pero nula profundidad y sin noticias de futbolistas como Williot, Jutglá (voluntarioso pero siempre en medio de un enjambre de marcadores) o Ilaix.

Peor fue la cosa en el segundo tiempo porque el Getafe cada vez que cruzó el medio del campo fue para montar un lío. Con la complicidad necesaria de Yoel Lago que tuvo uno de esos días que conviene olvidar pero que también sirven para poner los pies en el suelo. Aún resonaban las palabras de Claudio en el descanso en la cabeza de los jugadores cuando el Getafe tiró un balón a la espalda de los centrales. Lago perdió el duelo con Uche y se fue al suelo facilitando un espacio que Liso aprovechó para recibir un pase letal y superar a Radu con un disparo cómodo a un rincón. Sonó el despertador para el Celta que a partir de ese momento tiró de los recursos que tenía. Saltaron al campo Jones y Bryan Zaragoza para hacer más ancho el campo, Sotelo para dirigir el tráfico y poco después Borja Iglesias para levantar la grada y ofrecer soluciones que solo él tiene a la hora de jugar de espaldas. El Celta agradeció el nuevo escenario y al Getafe (sin apenas cambios por los pocos futbolistas inscritos) empezó a faltarle el aire. Por primera vez el grupo de Bordalás se sintió amenazado de verdad. Aspas estuvo en todas las acciones. Casi llega a un balón cruzado de Bryan Zaragoza y poco después obligó a intervenir a Soria en dos disparos consecutivos desde fuera del área. Parecía que cambiaba el aire del partido y que el Celta ya empezaba a recordar las lecciones del pasado curso. Pero entonces volvieron a entrar en escena Uche y Yoel Lago. El central se enredó en un balón a su espalda y el poderoso delantero se lo comió para plantarse ante Radu, regatearlo y marcar a puerta vacía. El desastre ya estaba consumado. El Getafe salió a Balaídos a resistir y a esperar el regalo ajeno. Y llegó.

El Celta, con esa carga sobre los hombros, solo pudo ponerle voluntad y poner en evidencia cuál va a ser uno de sus grandes problemas esta temporada: la ausencia de futbolistas que encuentren esos espacios que casi nadie ve. Los ataques se acababan convirtiendo en una sucesión de centros sin mucho sentido que para el Getafe eran un trabajo sencillo. Bordalás y su método acabaron por jugar y ganar el partido que había imaginado antes de pisar Balaídos.