La grada temporal en Gol aún tendrá que esperar
El club pretende que esa nueva zona tenga las garantías de ser aceptada por la UEFA
REDACCIÓN
Balaídos no mudará demasiado su aspecto en relación al que tenía a la conclusión de la temporada pasada. El club ha trabajado este verano para mejorar el aforo de un estadio para el que apenas hay espacio y donde la demanda de localidades no deja de crecer. Ante el Getafe el domingo contará como novedad el aumento de localidades en Río Bajo, con tres filas hacia el campo, y con las nuevas generadas en la confluencia de Río y Marcador. Quedan pendientes las previstas en este último graderío en la zona alta y el temporal que está previsto situar en el agujero que deja la ausente grada de Gol. Ahí se ha descartado la clásica instalación portátil por el temor a que la UEFA no la autorice y se pretende hacer desde cero mientras las obras de la definitiva grada de Gol permitan su uso.Los técnicos trabajan en busca de una solución convincente.
