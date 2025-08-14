Manu Fernández se queda en el Celta
El canterano ha convencido a Giráldez y tendrá ficha del primer equipo
El canterano del Celta Manu Fernández tendrá ficha del primer equipo a partir de la próxima temporada, que arrancará este domingo. El joven defensa, recién renovado hasta 2028, ha destacado este verano en Vigo gracias a un trabajo y evolución que le han permitido ganarse su lugar en la plantilla del primer equipo celeste.
«De esta manera, con esfuerzo, humildad y compromiso, Manu continúa el legado familiar y da un salto definitivo que el Celta celebra con orgullo por el jugador y por el impulso que representa para una nueva generación de canteranos que no deja de creer», dice el club.
Manu pertenece a una larga estirpe de jugadores celestes que inició su abuelo Manuel Fernández Amado, que defendió los colores del Celta entre 1971 y 1975, y continuó su padre, Manel Fernández Anidos, que jugó en el filial celeste y debutó en la Copa del Rey con el primer equipo.
El canterano ha convencido a Giráldez en esta pretemporada. Reconvertido de pivote a defensa central, su capacidad para desempeñarse en dos posiciones supone un plus para el entrenador, especialmente si no se ficha a un mediocentro. Podría ejercer una función similar a la que realizaba Jailson el pasado curso.
