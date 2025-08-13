Williot: «Quiero romperla en el Celta»

Williot Swedberg iniciará en unos días, con apenas 21 años,su cuarta temporada en el Celta. El delantero sueco espera que sea el año de su eclosión deportiva en Vigo y que le ayude para seguir contando en la selección sueca, pues tiene puestas sus ilusiones en disputar el Mundial de 2026.

«Quiero romperla en el Celta. Lo mejor va a venir. Cada año estoy mejorando. Creo que se ha notado que estoy en ese camino. Voy a trabajar muy duro para seguir así. El próximo año hay Mundial y es un objetivo personal que tengo», manifestó Williot en la rueda de prensa que ayer protagonizó en Afouteza, acompañado por Marco Garcés, con motivo de su renovación hasta 2029. El director deportivo céltico, por su parte, se mostró convencido de que el escandinavo será «un jugador importantísimo» en el club vigués: «Es un futbolista joven y creo que lo mejor está por venir. Qué bueno que lo podamos disfrutar con más años en su contrato y no que estemos sufriendo porque entrara en su última temporada».

Williot, que ha tenido ofertas de equipos de las principales ligas europeas, redobla su apuesta por el Celta, al que llegó con 18 años. «Siempre he dicho que me quería quedar aquí, creo que es un sitio muy bueno para mí, tanto por el estilo de juego como por los compañeros, cuerpo técnico y aficionados», subrayó el atacante.

Este curso, a Williot le espera una dura competencia con Bryan Zaragoza para ocupar el flanco izquierdo del ataque, pero el sueco confía en ser más habitual en el once de Giráldez. «Quiero jugar lo máximo posible, pero también sé que el entrenador rota mucho». Pero destaca el trabajo de su técnico: «Da muchas oportunidades a los jóvenes y ayuda mucho en el día a día».