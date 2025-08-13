Tincho: «Me voy con estos colores grabados para siempre»
REDACCIÓN
Tincho Conde es ya jugador del Castellón después de que el Celta y el club valenciano anunciasen en la mañana de ayer el acuerdo para el traspaso del joven lateral zurdo del Fortuna.
«Hola celtistas, hoy me toca despedirme del club que fue mi casa durante 11 años (...). Me voy con el corazón lleno y con estos colores grabados para siempre», escribió el futbolista ourensano en una emotiva carta de despedida antes de incorporarse a su nuevo club, de Segunda División, que desembolsó alrededor de 300.000 euros por un canterano del Celta que hizo parte de la pretemporada con el primer equipo después de despuntar como carrilero en el filial. El club vigués se reserva un porcentaje en una futura venta de este jugador de 22 años, que se ha comprometido con el Castellón hasta 2029.
Tincho llega a Castalia para cubrir la vacante del lateral zurdo Jozhua Vertrouwd, que ayer salió cedido con compra obligatoria al Rayo Vallecano.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»