Tincho: «Me voy con estos colores grabados para siempre»

Tincho Conde es ya jugador del Castellón después de que el Celta y el club valenciano anunciasen en la mañana de ayer el acuerdo para el traspaso del joven lateral zurdo del Fortuna.

«Hola celtistas, hoy me toca despedirme del club que fue mi casa durante 11 años (...). Me voy con el corazón lleno y con estos colores grabados para siempre», escribió el futbolista ourensano en una emotiva carta de despedida antes de incorporarse a su nuevo club, de Segunda División, que desembolsó alrededor de 300.000 euros por un canterano del Celta que hizo parte de la pretemporada con el primer equipo después de despuntar como carrilero en el filial. El club vigués se reserva un porcentaje en una futura venta de este jugador de 22 años, que se ha comprometido con el Castellón hasta 2029.

Tincho llega a Castalia para cubrir la vacante del lateral zurdo Jozhua Vertrouwd, que ayer salió cedido con compra obligatoria al Rayo Vallecano.