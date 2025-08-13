Con intención de añadir más refuerzos

El Celta no quiere dar por cerrada la plantilla, ni para lo bueno ni para lo malo, después de la incorporación de Borja Iglesias, con el que ha agotado el límite salarial que le impone LaLiga. Desde la dirección del club consideran que todavía quedan por delante las dos semanas más intensas del mercado de verano, que se cierra oficialmente la medianoche del lunes 1 de septiembre. No se esperan movimientos externos por jugadores importantes para Claudio Giráldez, pero no se descartan acciones internas que faciliten la llegada de algún otro refuerzo que se sume a Radu, Moriba, Bryan Zaragoza, Jutglà y Borja Iglesias. En ese caso, el club continúa atento a reforzar cualquier posición del campo, aunque la mayor atención se centra en la portería, en el centro de la defensa y en la línea de tres cuartos con un jugador de último pase. A cuatro días del arranque de LaLiga, Giráldez ya dispone más o menos de la plantilla deseada, aunque queda tiempo por delante para intentar mejorarla, y a ello no renuncia por el momento un Celta que regresa a las competiciones continentales ocho años después de disputar y disfrutar de la semifinal de la Liga Europa.

La Portería. Aunque desde el club insisten en que Radu es el portero por el que apostaron este verano, no descartan todavía la incorporación de un guardameta más. Esa opción pasa exclusivamente por la salida del club del canterano Iván Villar. El morracense, sin embargo, se mantiene firme en sus deseos de cumplir el contrato que le une con el equipo de Balaídos hasta 2027. Similar postura mantiene su compañero Marc Vidal, el tercer portero de la plantilla. La marcha del catalán no permitiría buscar un refuerzo para la portería porque su bajo salario apenas influiría en el límite salarial que ahora mismo impide afrontar más operaciones tras el fichaje de Borja Iglesias. Entre los candidatos a la portería han sonado nombres como los de Iñaki Peña y Arnau Tenas.

Un central. Con siete centrales cuenta Giráldez, teniendo en cuenta que Manu Fernández continúa pendiente de que el club le informe sobre si se queda en Vigo o le busca una cesión. Ahora mismo, el ferrolano cuanta con muchas posibilidades de ver cumplido su sueño de poder competir en Primera División. Sin embargo, su continuidad está sujeta a la llegada de otro central. Para ello, el club tendría que desprenderse de un Joseph Aidoo con el que no existe una comunicación al respecto y que pretende cumplir el año que le resta de contrato en Vigo o conseguir una indemnización y marcharse con la carta de libertad. Sin el ghanés, el Celta liberaría masa salarial suficiente para afrontar la contratación de otro jugador que refuerce una línea en la que son fijos Marcos Alonso, Starfelt, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez y Yoel Lago.

Iker Losada. Giráldez no se ha olvidado de Iker Losada, a pesar de que el canterano céltico que ahora pertenece al Betis no realizase el papel esperado durante los cinco meses que estuvo cedido en Balaídos la temporada pasada. En el club justifican este bajo rendimiento a las exigencias máximas que se impuso el jugador y a que llegó a Vigo cuando el equipo ya estaba con una marcha más para protagonizar un gran final de campeonato. Pese a ello, en el Celta no cierran la puerta al regreso de Losada para esta misma temporada, teniendo en cuenta además que el catoirense no entra en los planes de Manuel Pellegrini en el conjunto verdiblanco. Con Losada, Giráldez contaría con esa pieza ofensiva que posee último pase y que no abunda en su plantilla, a excepción de un Iago Aspas al que el técnico seguirá dosificando y reservando para los momentos más importantes de los partidos.

Solo 14 inscritos. A dos días de que arranque LaLiga 25-26, el Celta solo ha inscrito a 14 jugadores, entre los que no se encuentra ninguno de los cinco fichajes. En total, Giráldez dispone ahora mismo de 28 jugadores, contando a Manu Fernández, a El-Abdellaoui y a Marc Vidal. Al menos tres continuarán con ficha del filial.