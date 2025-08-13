Respira Borja Iglesias aliviado. Feliz y agradecido porque eso que tanto escuchó los últimos dos meses («tranquilo que todo acabará bien») finalmente se hizo realidad. Confiaba, pero ahora, con el contrato ya firmado, reconoce con su habitual sinceridad que hubo momentos de debilidad en que los lógicos obstáculos de la negociación le parecían muros insalvables que impedirían su regreso a Vigo y que tal vez el destino le esperaba en otra parte.

Escampó el cielo y las partes involucradas en la operación llegaron al único final posible de la historia, el que todos conocían a falta de redactar los detalles. «No tenía dudas de que quería jugar en el Celta. En mi cabeza no había otra opción, luego es cierto que durante el mercado van apareciendo situaciones y te planteas otras cosas, pero dices que quiero estar allí, es donde quiero estar. Ha sido muy fácil tomar esta decisión, es cierto que no ha sido tan fácil ejecutarla pero estoy muy feliz de estar aquí».

Borja habla para los medios del Celta (eso de hacer presentación al uso son cosas de viejos y que enlatan peor en las redes sociales) pero es en su propia cuenta de Twitter donde su discurso se llena de sentimiento e insiste en la idea de la incertidumbre y en el agradecimiento hacia quienes lo hicieron posible: «Han sido algo más de dos meses desde que nos vimos por última vez. Me fui con la ilusión de reencontrarme con todos, aunque sabía que sería difícil. La incertidumbre es algo con lo que convivimos todos en nuestro día a día».

«A mí me ha tocado convivir con ella estos meses —prosigue— pero también con la ilusión de que estaba luchando por lo que quería. Luchar por volver a la que sientes tu casa. Me siento muy agradecido a todos los que me habéis mostrado apoyo, cariño y ánimo en este proceso. A los que han hecho los máximos esfuerzos para que yo esté aquí. Y al que, sin titubear un segundo, quiso que fuese yo uno de los que siguiese trabajando en este grupo maravilloso. Y estoy aquí. Feliz y con más fuerzas que nunca para luchar por seguir progresando desde la exigencia de mejorar y poder ayudar a crecer. Para mí, esto es un sueño del que quiero disfrutar cada minuto. Estoy seguro de que habrá momentos complicados, pero los utilizaremos para crecer y ser mejores. Estoy deseando veros este domingo y todos los que nos quedan juntos. Gracias, gracias y mil gracias».

El santiagués acompaña la parte de «quienes lo hicieron posible» con una imagen suya con Claudio Giráldez, el entrenador que le quiso a su lado y que no admitía alternativa alguna a él. El técnico no dio opción al Celta. Para él solo existía Borja Iglesias y así lo transmitió durante los dos meses posteriores al final de la temporada pasada.

Claudio y Borja tenían el acuerdo moral de no fallarse el uno al otro. El técnico hizo su papel de cara a los despachos (que no le podían negar su principal petición) y el atacante el suyo en Sevilla dejando claro que no saldría a ningún otro sitio que no fuese el Celta. Por eso el delantero no duda una vez más en señalar al porriñés como personaje clave en la historia.

RCCV

Superado el tramo emocional, Borja reflexiona sobre lo que viene y lo que fue la pasada temporada en Vigo, donde las cosas salieron mejor de lo que podía haber imaginado: «Valoro mucho la temporada pasada, no solo a nivel de números o de emociones, porque venía de una etapa más compleja en ese sentido y de participar menos de lo que me gustaría. Volver aquí y volver a sentirme importante e intentar aportar desde el campo o desde fuera, cuando me tocó participar menos, era mi objetivo. Vi un crecimiento enorme de todos, hubo mucho trabajo e ilusión puesta y al final conseguimos un objetivo que todos deseábamos».

El santiagués asegura que se siente preparado para jugar: «Llego listo, ilusionado, y la verdad es que concienciado en que posiblemente sea un año duro. Tenemos que centrarnos en el día a día, en ganar partidos y cumplir el objetivo principal, que es afianzar nuestro puesto en Primera División, y a partir de ahí, soñar. Creo que funcionamos bien así e iremos a por ello».

Y no olvida un último mensaje a los aficionados del Celta: «Quiero darles las gracias por la aportación que tuvieron en estas emociones que tengo y ganas de venir. En este apoyo desde que acabó la temporada pasada y estoy seguro que este año disfrutaremos mucho de lo que tenemos, sufriremos pero con ellos será más fácil y bonito de vivir».