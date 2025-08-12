El ‘Panda’ regresa a casa

Borja Iglesias (Santiago de Compostela, 1993) regresó ayer a Galicia para cumplir sus deseos de continuar su carrera profesional en el Celta, con el que hoy se someterá a un reconocimiento médico antes de firmar el contrato que le vinculará durante los próximos años con el club vigués, después de que se cerrase el traspaso del delantero compostelano con el Betis por una cifra que podría alcanzar un total de 2,5 millones de euros. Se cierra así la última incorporación prevista en la plantilla celeste, que se prepara para afrontar una ilusionante temporada en la que el equipo de Claudio Giráldez no solo tratará de realizar un buen papel tanto en la Liga como en la Copa sino que este curso añadirá su participación en la Liga Europa.

El ‘Panda’ se marchó de Vigo el pasado mes de mayo reiterando sus deseos de regresar al Celta, como ya habían expresado Giráldez y una buena parte de la afición celeste. Pero el Betis, con el que le restaba un año de contrato, no estaba dispuesto a regalar al jugador. Así, béticos y célticos comenzaron unas largas negociaciones que ayer dieron por cerradas desde Sevilla mientras en Vigo guardaban silencio a la espera de que el jugador firme las nuevas condiciones económicas con el equipo celeste.

A media mañana, el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, desveló el acuerdo en una comparecencia pública: «Estamos terminando la operación de Borja Iglesias». Sobre las tres de la tarde, las cámaras de la Televisión de Galicia grababan la llegada de Borja Iglesias a la terminal del aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, donde le esperaban sus padres. Y entre medias, el ABC de Sevilla se hacía eco de las cifras del traspaso. El Betis recibirá 1,5 millones de euros, más otro millón en variables por el rendimiento del jugador de 32 años, que según este diario renunció a «una serie de cantidades» que tendría que percibir del conjunto verdiblanco.

En Vigo le espera un contrato que tendrá dos años de duración, con otro más opcional. El futbolista, uno de los mejor pagados de la plantilla céltica el curso pasado, se rebajará el sueldo. Este acuerdo económico ya se había pactado con antelación entre las partes, a la espera de que el Betis cediese en sus pretensiones iniciales para desprenderse de un delantero que no contaba para Manuel Pellegrini, que no le dio ni un solo minuto de juego en los amistosos de esta pretemporada.

El equipo andaluz había establecido un precio inicial de 5 millones de euros por el atacante gallego, que llegó al Benito Villamarín en el verano de 2019, procedente del Espanyol, a cambio de 28 millones de euros. Con el conjunto sevillano celebró una Copa del Rey y varias clasificaciones europeas. Deja 52 goles en su paso por un equipo que en enero de 2024 lo cedió al Bayer Leverkusen y seis meses después al Celta, en el que se convirtió en el máximo goleador la Liga pasada, con 11 tantos.

El club que preside Marián Mouriño confiaba en que este fichaje le saliese a coste cero teniendo en cuenta que solo le restaba un año con el Betis y que el club sevillano necesitaba liberar fichas y rebajar su masa salarial para incorporar jugadores más del agrado de Pellegrini. En este escenario se esperaba que las negociaciones se extendiesen hasta el límite del cierre del mercado de fichajes de verano, previsto para la medianoche del 1 de septiembre. Giráldez, sin embargo, quería que el jugador se incorporase cuanto antes para poder cerrar la plantilla los días previos al inicio oficial de la temporada, que el Celta celebrará el domingo ante el Getafe.

El entrenador porriñés, que reclamó como prioridad al club la incorporación del ‘Panda’, dispondrá de unas cuantas sesiones de entrenamiento para conocer el estado físico del compostelano, que no participó en ninguno de los partidos que el Betis disputó este verano.

Con el fichaje de Borja Iglesias se da por cerrada la plantilla –salvo el inesperado traspaso de algún jugador importante– para una ilusionante temporada con participación en las competiciones europeas. Al club solo le restan unas cuantas gestiones, como las salidas del defensa Joseph Aidoo y el guardameta Marc Vidal, para completar una plantilla en la que aumenta el peso de la cantera, de la que el compostelano formó parte durante sus cuatro temporadas en el filial. Después se marchó cedido al Zaragoza y al año siguiente, traspasado al Espanyol por 10 millones de euros. En junio de 2024 regresó a Vigo como cedido por el Betis. Entonces, el Celta le organizó una presentación en A Madroa, donde el compostelano apareció conduciendo el Seat Panda que había adquirido años atrás después de que perdurase el sobrenombre con el que se había ido del Celta B.

«Ojalá pueda seguir. Estoy muy ilusionado con este equipo, Vienen años bonitos y me encantaría estar aquí», dijo en varias ocasiones Borja Iglesias antes de que finalizase la temporada pasada, en la que el fútbol le hizo feliz de nuevo. Y esos deseos del delantero compostelano están a punto de cumplirse. Ayer el Betis anunció el acuerdo con el Celta. Solo falta que su nuevo club publique lo que el celtismo lleva semanas esperando.