La inesperada situación de Beltrán

Con 26 años va camino de superar todos los récords del Celta en cuanto a partidos disputados, pero el club no parece dispuesto por el momento a que la carrera deportiva de Fran Beltrán en Vigo se prolongue más allá de la temporada que le resta de contrato. El futbolista había pedido no llegar a esta situación al comienzo del curso 2025-26, pero en A Sede tienen otras prioridades en estos momentos, como las renovaciones de sus compañeros Óscar Mingueza y Marcos Alonso, que concluyen su relación contractual en junio de 2026.

En esa misma situación se encuentra un Fran Beltrán que acumula 230 partidos en Primera División con la celeste, que estrenó en el verano de 2018 después de que el Celta desembolsase 8 millones de euros al Rayo Vallecano por el traspaso de un mediocentro defensivo que llegaba a Balaídos avalado por Felipe Miñambres, entonces director deportivo céltico que antes había ejercido esa misma función en el club madrileño. Con seis partidos más en la máxima categoría, el joven madrileño nacido en Seseña en 1999 superará a una leyenda céltica como Alexander Mostovoi, después de que hace unos meses rebasase en esta lista a Manolo Rodríguez, el ‘Gran Capitán’, quien todavía posee el récord absoluto de partidos como céltico con 533 actuaciones oficiales.

Y ese largo bagaje como futbolista del Celta en la élite no ha estado exento de dificultades para un Beltrán que no destaca por su fortaleza física, ni por sus condiciones técnicas ni por un juego vistoso, pero que a través de la regularidad y el compromiso siempre acaba asentándose en una de las posiciones más complicadas, en la que prevalece la resolución de errores ajenos antes que el lucimiento personal; y la seguridad en el pase se valora por encima de todo, aunque falte atrevimiento para mover el balón a zonas más avanzadas del campo. Y en eso ha basado su éxito Beltrán, que ha sido más valorado por sus entrenadores que por la grada. Desde que en 2018 tuvo que pelear por la titularidad con futbolistas como Lobotka u Okay, Beltrán siempre se ha salido con la suya al finalizar cada una de las siete temporadas que acumula en Vigo. Nunca ha bajado de los treinta partidos de Liga en Primera, salvo en su segunda temporada (disputó 28).

El madrileño viene de acumular 34 actuaciones en la máxima categoría en el año en el que se esperaba la explosión en la élite de canteranos como Damián Rodríguez y Hugo Sotelo, que estaban avalados además por un Claudio Giráldez que trabajó con ellos en el filial céltico. Sin embargo, Beltrán fue de los futbolistas más utilizados por el técnico porriñés en un doble pivote en el que también tenía que competir con Ilaix Moriba. El hispano-guineano acabó siendo la pareja habitual del madrileño. Y ambos también se perfilan como titulares al menos en el primer partido de la nueva temporada, que arranca el domingo contra el Getafe.

En el último ensayo general de la pretemporada, Giráldez se presentó ante el Wolverhampton con un once inicial que intentaba buscar una victoria reparadora para un Celta que acumulaba más resultados negativos de los deseados. Beltrán y Moriba se adueñaron del centro del campo ante un rival más poderoso físicamente. Pero el trabajo del madrileño no se quedó ahí. En el segundo tiempo se inventó una asistencia al corazón del área para que Pablo Durán, situado entre los centrales, rematase a la media vuelta y anotase el gol de la victoria. El pivote de Seseña demostraba una vez más que sabe hacer más cosas que iniciar jugada o asegurar los pases aunque el balón retroceda. Y mientras tanto, seguirá esperando por el club para negociar una renovación de su contrato.