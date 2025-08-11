Vuelta al trabajo para preparar el estreno en la Liga ante el Getafe

La plantilla del Celta regresa hoy al trabajo en la ciudad deportiva Afouteza después de realizar un viaje relámpago a Inglaterra para cerrar la pretemporada ante el Wolverhampton, al que superó con un excelente gol de Pablo Durán. Los célticos tendrán toda la semana por delante para preparar el estreno en la Liga ante el Getafe, que visitará Balaídos el domingo 17 de agosto, a partir de las cinco de la tarde.

Giráldez dispone de todo el plantel, aunque Williot Swedberg no viajó a tierras inglesas tras superar una sobrecarga que sufrió en el amistoso ante el Guimarães. Javi Rodríguez y Franco Cervi también recibieron el alta médica la semana pasada y formaron parte de la expedición que el viernes viajó a Birmingham para jugar el día siguiente en Wolverhampton.

Con toda la plantilla disponible, a la espera de la llegada de Borja Iglesias y la salida de Joseph Aidoo, Giráldez tendrá por delante seis días para preparar el primer partido oficial de una temporada que se espera intensa para el Celta al competir en tres frentes: LaLiga, la Copa del Rey y la Liga Europa, para la que se clasificó tras finalizar en la séptima plaza en la competición regular al superar precisamente al Getafe en el partido que cerraba el curso.