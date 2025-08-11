La temporada soñada ya está aquí

Al celtismo no le llegaba la hora del comienzo de una ilusionante temporada en la que el equipo vigués regresará a la segunda competición europea con una plantilla plagada de canteranos y dirigida por un Claudio Giráldez que representa los valores con los que se identifica su afición y que es uno más de la familia. Es con lo que soñaban muchos celtistas: sentirse plenamente identificados con un equipo vistoso y ofensivo, que muestra un elevado compromiso colectivo y afecto con un entorno que le acompaña a todas partes. El próximo domingo, Balaídos volverá a vivir otra fiesta del fútbol con la visita del Getafe (17:00 horas), el mismo rival con el que los célticos lograron en mayo pasado su plaza europea tras ganar en el Coliseum.

Pocas novedades

De aquella última convocatoria de la pasada Liga hay cuatro bajas (Guaita, Alfon, Fer López y Losada), a falta del regreso del deseado Borja Iglesias. Mientras tanto, se contabilizan cinco novedades: Andrei Radu, Javi Rueda, Bryan Zaragoza, Ferran Jutglà y Jones El-Abdellaoui, a la espera de la decisión que tome el club sobre Manu Fernández. Su compañero en el filial Miguel Román ya estaba en dinámica del primer equipo en el último mes de la pasada campaña, aunque no jugó en Getafe. Pocas novedades en una plantilla que incrementa el peso de la cantera, representada por doce futbolistas.

El mismo bloque

El club ha mantenido el mismo bloque que brilló el pasado curso tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, con la excepción de Guaita y a la espera de Borja Iglesias. El compostelano regresará a Balaídos tras su buen año a préstamo. Es una apuesta personal de Giráldez, como lo fue Ilaix Moriba, que también se ha comprometido con el Celta hasta 2029. Salvo sorpresas, Starfelt continuará dirigiendo el eje de la defensa junto a un Marcos Alonso que renovó por un año y quiere otro más. El sueco estuvo cerca del Como italiano, pero continuará en Vigo como referencia para jóvenes como Yoel Lago, Carlos Domínguez y Javi Rodríguez. Los tres acumulan más experiencia en la máxima categoría y se espera que aumenten sus prestaciones al equipo.

Refuerzos de nivel

A la espera de Borja Iglesias, el Celta ha reforzado la plantilla con piezas que elevarán el nivel competitivo de la plantilla. Radu es la apuesta del club como relevo de Guaita. El rumano va muy bien de reflejos bajo palos, aunque ha generado dudas por sus errores con los pies. Iván Villar continúa como alternativa. Javi Rueda refuerza una banda derecha en la que repiten un Sergio Carreira y un Mingueza que alternarán por el carril izquierdo, donde Mihailo Ristic será importante si le respetan las lesiones tras una buena pretemporada. Bryan Zaragoza llega cedido del Bayern Múnich con el objetivo de reemplazar a Alfon en el costado izquierdo. El internacional con España peleará por la titularidad con un Williot Swedberg que pese a su juventud ya acumula medio centenar de partidos en Primera División y se espera que dé un paso adelante. Ferran Jutglà competirá con Pablo Durán y Borja Iglesias por la posición de ariete, aunque también podrá formar pareja con cualquiera de ellos. Y el refuerzo inesperado de este verano ha sido El-Abdellaoui, llegado en enero pasado de un equipo noruego y que jugó con el filial céltico, al que Giráldez utiliza como carrilero. El internacional con la sub-20 de Marruecos, que tiene velocidad, desborde y gol, puede ser un buen refuerzo para una banda derecha que estaba reservada para Fer López, con permiso de Iago Aspas.

Nuevo papel de Aspas

El capitán seguirá ofreciendo clases magistrales con 38 años, aunque dosificando sus esfuerzos para momentos importantes. Giráldez le quiere como interior, no tan escorado a la banda derecha, para aprovechar su facilidad para encontrar pases imposibles y darle velocidad al balón en la zona de tres cuartos. Al moañés se le ve feliz, disfrutando y dejando perlas como el lanzamiento desde la línea central que se estrelló en el larguero de la portería del Vitória de Guimarães. Quizás baje un poco de los 1.700 minutos que disputó el curso pasado, pero seguirá siendo una referencia dentro y fuera del campo para una plantilla plagada de jóvenes.

Irregular pretemporada

No repitió el Celta este verano los buenos resultados obtenidos hace un año. Esta irregular pretemporada (4 derrotas y 3 victorias) la cerró, sin embargo, de forma brillante el sábado ganando en casa del Wolverhampton, un rival al que dominó en lo técnico y en lo físico, demostrando con ello que el equipo de Giráldez no solo está preparado para el exigente campeonato liguero sino también para una ilusionante Liga Europa.

Señas de identidad

El Celta seguirá siendo un equipo bien organizado, que presiona alto desde su defensa, que recupera en altura, que se maneja bien en el juego de transición y que genera mucho fútbol ofensivo. Le falta mejorar en contundencia tanto defensiva como ofensiva en este soñado curso.