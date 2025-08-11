Borja Iglesias ya está en Vigo: su regreso al Celta es inminente

La historia de 'amor' entre Borja Iglesias y el Celta continuará en la temporada más ilusionante de los últimos años. El 'picheleiro', que vistió la celeste la pasada campaña tras ser cedido por el Betis, ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro para cerrar su traspaso al club vigués. Como anunció FARO, firmará por dos temporadas con opción a una tercera por un montante que rondará los 2 millones de euros.

El delantero, que fue captado por las cámaras de la Televisión de Galicia tras pisar suelo gallego, fue recibido por su familia en un emotivo momento en el que reinó la felicidad. No podía ser de otra manera. Desde el glorioso término de la pasada temporada, con la clasificación del Celta para la Europa League en Getafe con un primer gol a su cuenta, tanto el futbolista como el club deseaban volver a unir sus caminos.

Con todo, la operación no ha sido tan fácil como se esperaba. Ha habido que esperar a la semana de inicio de LaLiga para pactar el acuerdo. Los de Claudio Giráldez debutarán el próximo domingo a las 17.00 horas en Balaídos precisamente frente al Getafe.

En las próximas horas, se prevé que el Celta comunique de manera oficial su traspaso desde el Betis.