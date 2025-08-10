El Celta, preparado para un curso ilusionante

Victoria de prestigio la alcanzada ayer por el Celta en el Molineux Stadium (0-1) para cerrar de forma brillante una irregular pretemporada en la que Claudio Giráldez realizó innumerables cambios tácticos y de piezas con la intención de poner a punto a un equipo que afrontará el próximo domingo el inicio de Liga en Balaídos ante el Getafe con buenas sensaciones. Bryan Zaragoza debutó sin más con la celeste.

En esta ocasión, el técnico porriñés eligió un once parecido al que dentro de una semana iniciará un ilusionante curso que incluye competir en Europa. Dejó aparcadas las rotaciones Giráldez para una segunda mitad en la que llegó el excelente tanto de Pablo Durán para poner en ventaja a un Celta que logró desconectar a un Wolverhampton que se presentó ante su afición con los excélticos Fer López y Strand Larsen y transmitiendo preocupantes sensaciones ante el inminente inicio de una Premier League que el curso pasado estuvo a punto de atragantársele. Solo el talentoso vigués dejó detalles de su calidad técnica, mientras que el delantero noruego apenas tocó la pelota ante la buena labor defensiva de un rival que además dominó el centro del campo con un omnipresente Moriba.

Se adueñaron de la pelota los célticos en la primera media hora de partido con el habitual dibujo del 5-2-3 que tantas alegrías ha dado con Giráldez, que apostó por Manu Fernández –pendiente de si continuará en el primer equipo– como tercer central, junto a un Marcos Alonso y a un Starfelt que no concedieron ni una al Wolves; y con un Radu que tuvo un par de excelentes intervenciones bajo palos y en esta ocasión no se complicó con los pies. Por los carriles aparecieron Mingueza por la izquierda y Javi Rueda por la derecha. El andaluz generó peligro en el ataque, sobre todo en una jugada con Aspas que remató fuera y con un centro a Jutglà que el catalán no llegó a tocar en la boca de gol. Al ex del Brujas le sobra talento con la pelota y en encontrar espacios, pero necesita marcar para ganar confianza. No se estrenó todavía como goleador céltico.

Moriba, el más destacado

Moriba y Beltrán ejercieron como pivotes, mostrándose superior a sus rivales. El guineano sobresalió en la recuperación, fue un muro infranqueable y robó numerosos balones. El madrileño aportó su habitual compromiso en la presión y se inventó una maravillosa asistencia para Pablo Durán, que apareció como delantero centro para colarse entre los centrales y enganchar el balón a la media vuelta para, sin dejarlo caer, rematar cruzado y superar al internacional portugués Jose Sa. Durán es un consumado rematador y ayer acertaba la más complicada después de equivocarse en varias acciones ofensivas en la primera mitad, en la que partió desde la izquierada ante la ausencia por unas molestias físicas de Williot Swedberg y la suplencia de Bryan Zaragoza. El malagueño, con apenas una semana de trabajo en Vigo, solo disputó 20 minutos en la segunda parte y no pudo exhibir el desborde y la velocidad con el balón que le caracterizan.

Aspas repitió como titular, moviéndose más por espacios interiores en busca de pases a los espacios libres, donde ni Durán ni Jutglà ni Rueda estuvieron acertados. En el área del Celta, Radu despejó un remate peligroso de Jhon Arias tras una acción de Fer López. Fue la jugada más peligrosa de los locales en la primera mitad. El portero rumano volvió a lucirse en la reanudación en un remate de cabeza desde el córner que despejó bajo palos. Actuación notable que le ayudará a presentarse en el estreno liguero en Balaídos con más confianza.

La primera parte finalizó sin goles y tras el descanso comenzó el carrusel de cambios. Hasta once realizó Giráldez. Menos activo se mostró su homólogo, Vitor Pereira, que le concedió toda la segunda mitad al gondomareño Hugo Bueno por el lateral izquierdo, por donde El-Abdellaoui le puso en apuros. El noruego estuvo a punto de marcar un gran gol tras superar al gallego con un caño de tacón. El céltico se confundió al rematar con la derecha cuando se requería la izquierda o ceder el balón a Bryan Zaragoza. El partido, sin embargo, ya lo tenía encarrilado el Celta tras el gol de Pablo Durán que permite al equipo de Giráldez cerrar la pretemporada con muy buenas sensaciones.