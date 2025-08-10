La peña London Celtas acompañó al equipo en Wolverhampton
El Celta siempre juega acompañado, sin importar dónde o cuándo dispute un partido, incluso siendo amistoso, como el de ayer en Wolverhampton, una localidad próxima a Birmingham, que tantos gratos recuerdos guarda para afición que disfrutó por Europa. Ayer, en el Molineux Stadium no faltaron componentes de la peña London Celtas, que celebraron por todo lo alto el gol de Pablo Durán y tuvieron oportunidad de saludar a jugadores como Aspas (en la imagen de la izquierda). «Sempre é un gusto ver ao noso Celta en terras do Reino Unido. Que veñan máis», escribía la peña londinense en redes sociales. El club agradeció públicamente el apoyo recibido por estos celtistas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Davila 08/08/2025
- Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo
- El Concello de Pontevedra señala a Ence como responsable de la «preocupante» situación del caudal del Lérez
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña