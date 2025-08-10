Giráldez: «El equipo ha evolucionado, ha sido capaz de adquirir cosas nuevas»

La victoria en Wolverhampton deja contento a Claudio Giráldez, que ve preparado a su equipo para el inicio del curso. «El Celta llega preparado, llega con ganas, con sensación de que tiene preparadas las cosas. Luego la Liga nos marcará si estamos bien preparados o no. Nuestra sensación es que el equipo ha sido capaz de evolucionar, que hemos sido capaces de adquirir cosas nuevas», dijo ayer el técnico céltico.

En su análisis del partido contra el Wolves, Giráldez desmenuzó el trabajo de su equipo, destacando aspectos como salir victoriosos en los duelos individuales ante un rival muy físico y montar transiciones rápidas: «Una primera parte muy rica para nosotros en muchos aspectos, con una forma de competir cuerpo a cuerpo que hasta ahora no habíamos tenido en pretemporada. Hemos estado muy bien en un partido muy físico. Hemos sido capaces de salir de situaciones de pares, de tener tiempo de posesión, sobre todo en la primera media hora. Los últimos quince minutos nos desajustamos un poco», explicó el preparador louriñés antes de hablar del resto del encuentro: «Una segunda parte jugando más con un sistema de cuatro defensas, con otras soluciones: corriendo mucha transición, llegando por fuera con Bryan y con Jones, donde pudimos matar el partido». Y el louriñés considera justo el resultado, tras el tanto de Pablo Durán: «Somos justos vencedores, pero sabiendo que importa poco en este tipo de partidos de pretemporada».

A la espera de que jugadores como Bryan Zaragoza o Javi Rueda puedan mejorar físicamente, Giráldez ve al grupo listo para el nuevo curso: «Evidentemente, hay jugadores nuevos que todavía no están en su mejor momento físico porque han empezado más tarde, porque han tenido parones, pero llegamos con el grueso del equipo preparado para competir y se ha demostrado ante un equipo de la entidad del Wolves».

«Bryan Zaragoza está lejos de su mejor nivel. Lleva dos semanas entrenando. Es un jugador muy vertical, que puede poner al equipo en el campo rival desde el espacio. A Javi Rueda le queda un poquito para estar a su mejor nivel y nos va mostrando que está preparado para la Primera División», añadió Giráldez.