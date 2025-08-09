El Fortuna juega esta tarde en Cambados ante el Bergantiños

El filial del Celta afronta esta tarde un nuevo compromiso de pretemporada al enfrentarse al Bergantiños en Cambados, en el campo de Burgáns, a partir de las 17:30 horas. El equipo de Fredi Álvarez vuelve a medirse a un rival de la Segunda Federación, como anteriormente hizo ante el Coruxo. El equipo de O Vao se llevó la victoria por la mínima (0-1) en el duelo celebrado a finales de julio en A Madroa. Era la segunda derrota consecutiva de los célticos, que arrancaron el verano sumando un empate con el Torreense (1-1) en Portugal, a donde volvieron la semana pasada para enfrentarse al Vizela, que se llevó el triunfo por 4-2.

Como el primer equipo, al Fortuna le cuesta ganar esta pretemporada, en la que registra el movimiento de muchas piezas en su plantilla, que pierde a un Tincho Conde que se marcha traspasado al Castellón.

Estreno de As Celtas

Por su parte, As Celtas se estrenan esta tarde en los amistosos de verano para preparar su debut en la Segunda Federación femenina. El equipo que entrena Vicky Vázquez se enfrenta hoy al Lóstrego, de Tercera RFEF, a partir de las 11:00 horas en el campo de A Madroa. El partido de las célticas será a puerta cerrada.