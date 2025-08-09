El Fortuna ficha al lateral zurdo Jan Oliveras, del Roma

El Celta Fortuna ya tiene recambio para Tincho Conde, que se marcha al Castellón por 300.000 euros. El elegido para sustituir al lateral zurdo ourensano es el catalán Jan Oliveras, que pertenece al AS Roma y el curso pasado estuvo cedido en el Dínamo de Zagreb tras frustrarse su traspaso al Al-Ittihad saudí por 6 millones.

El jugador, que nació en Manresa en 2004, viajará en las próximas horas a Vigo, según informó Fabrizio Romano, para firmar por el club vigués, que cederá el 50 por ciento de una posible venta del jugador al club italiano. Internacional en las categorías inferiores con España, Oliveras también puede jugar de mediocentro e interior izquierdo.