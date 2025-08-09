La carrera meteórica de Larsen

Jorgen Strand Larsen puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Wolverhampton. Esta tarde podría despedirse de la afición del Molineux Stadium ante el Celta, el equipo que hace un año lo traspasó por 27 millones de euros. Su gran año en el equipo de los lobos ha convertido al internacional con Noruega en uno de los delanteros más reputados de la Premier League, pues figuró como el décimo máximo artillero de la competición inglesa con 14 goles.

El valor en el mercado futbolístico de Larsen ya alcanza los 30 millones de euros, aunque su club acaba de elevar esa tasación hasta los 75 millones. ¿El motivo? El interés mostrado por el Newcastle en el excéltico para suplir a un Alexander Isak que negocia su traspaso al Liverpool.

Ese alto precio por Larsen está justificado además porque el Wolves acaba de perder este verano a Matheus Cunha, por el que el Manchester United desembolsó 79 millones de euros. Y los delanteros cotizan al alza en la Premier, pues el Liverpool ha cerrado el traspaso de Darwin Núñez al Al Hilal saudí por 53 millones. Para reemplazar al goleador uruguayo, el vigente campeón de la Premier ha elegido a Isak, que también brilló en la Liga antes de dar el salto a Inglaterra. El traspaso del atacante sueco podría alcanzar los 138 millones de euros. Y en ese baile de piezas aparece el excéltico Larsen, que se adaptó con rapidez a su nuevo club y ahora es una pieza codiciada por los grandes clubes ingleses, que manejan cifras desorbitadas para reforzar sus plantillas.

Larsen compartió parte de sus vacaciones de verano con tres jugadores que conoció en Vigo: Williot Swedberg, El-Abdellaoui y Fer López. La imagen de los cuatro en Grecia se hizo pública días antes de que el Wolves y el Celta firmasen el traspaso de la nueva joya de A Madroa.

Larsen y Fer López han mostrado en esta pretemporada su gran conexión en el terreno de juego. Ambos estarán hoy en el Molineux Stadium para enfrentarse a su exequipo. La cita podría significar el adiós de Larsen a la ciudad de Wolverhampton un año después de llegar procedente de Vigo. La carrera del delantero noruego es meteórica desde que en Balaídos despuntó como goleador de LaLiga.