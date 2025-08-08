El undécimo discípulo de Giráldez

La gran actuación de Miguel Román (Gondomar, 2002) con el Celta Fortuna en la visita de Osasuna Promesas a Balaídos a principios de mayo pasado le abrió las puertas a buena parte de sus sueños.

Aquel 4 de mayo de 2025, el centrocampista gondomareño anotó dos goles ante Osasuna Promesas y fue elegido como el más destacado de la trigésimo quinta jornada en Primera RFEF. Días más tarde, comenzaba a entrenar con el primer equipo y a continuación se estrenaba en las convocatorias en LaLiga. Además, Miguel Román pudo reencontrarse así con Claudio Giráldez, que ahora ha decidido premiar al futbolista incluyéndolo en la plantilla de Primera División tras sus destacadas actuaciones en los amistosos de pretemporada.

La apuesta de este verano del gondomareño ha merecido la pena, después de renunciar a varias ofertas de Segunda División. La joven promesa que llegó al Fortuna tras un brillante paso por el Pontevedra se convierte en el undécimo jugador del filial celeste que da el salto a la élite de la mano del técnico porriñés.

Román se une así a los Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Javi Rueda, Yoel Lago, Damián Rodríguez, Hugo Sotelo, Pablo Durán, Hugo Álvarez, Fer López y Alfon González que hace apenas dos años formaban parte de la plantilla del filial que tantos elogios acumulaba por su excelente juego de la mano de Giráldez. Todos ellos, a excepción de los dos últimos (Fer fichó por el Wolves y Alfon por el Sevilla), podrán seguir compartiendo su talento con la misma camiseta no solo en el campeonato español sino también en la Europa League.

Este acuerdo del club de reservarle plaza a Miguel Román en el primer equipo vendrá acompañado, seguramente en los próximos días, de un nuevo contrato con mejora salarial y con fecha de caducidad posiblemente en 2029.

No está en la misma situación Manu Fernández, que también ha estado trabajando esta pretemporada con el primer equipo pero en torno a quien las ideas no están tan claras como con Román. El técnico también está contento con él, pero en el club entienden que no hay hueco en el primer equipo para otro central. En estos momentos se contempla una cesión en un equipo de Segunda División par que pueda continuar con su evolución tras una buena temporada en el filial.