Jornada de convivencia en Beade
El Celta cambia el balón por tirolinas, puentes colgantes y escalada
REDACCIÓN
Vigo
Claudio Giráldez cambió de escenario el entrenamiento de ayer trasladándose junto a la plantilla y el cuerpo técnico al cercano parque forestal de Beade para disfrutar de una jornada de convivencia entre tirolinas, puentes colgantes, escaladas y saltos, en lo que el club denominó como «una maravillosa jornada de convivencia». A la cita solo faltaron Williot Swedberg y Javi Rodríguez, que se recuperan de una sobrecarga en los isquiotibiales y de una una fractura en la nariz, respectivamente. De esta forma, el entrenador del Celta repite la actividad extradeportiva que la plantilla también realizó el curso pasado para fomentar la relación en el grupo, algo a lo que Giráldez y su equipo de colaboradoras dan mucha importancia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El Plan Nacional sobre Drogas está de saldo: subasta 40 vehículos a un euro
- A la caza del autónomo... incluso cuando descansa en vacaciones
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Se activa el nivel 2 en los incendios de As Neves y Salceda por la proximidad del fuego a las casas
- El Hotel Bahía de Vigo allana su remodelación tras pactar con los dueños de los pisos