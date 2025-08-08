«Claudio me ha ayudado con su estilo de juego»

«Esta renovación significa mucho para mí porque siempre he querido seguir en el Celta, señaló ayer Williot Swedberg (Estocolmo, 2004) tras firmar la renovación del contrato con el equipo vigués hasta 2029. El futbolista sueco se muestra «muy ilusionado con la temporada que viene, en la que creo que podemos hacer muy buenas cosas. Ojalá también sea buena para mí, personalmente», añadió en unas declaraciones a medios del club después de estampar su firma en el nuevo contrato junto al director deportivo Marco Garcés. De esta forma, el club oficializaba una de las renovaciones pendientes de este verano. Ahora se espera el turno de Carlos Domínguez y de Óscar Mingueza.

Williot, que llegó al Celta en el verano de 2022 procedente del Hammarby por unos 4,7 millones de euros, se convirtió en el primer fichaje del ‘arquitecto’ Luis Campos. Con 18 años, apenas jugó el primer año con Coudet y Carvalhal. Tampoco contó para Benítez. Su situación en el equipo cambió radicalmente con Claudio Giráldez. Es más, el porriñés ha sido una de las razones por las que Williot ha decido renovar por el Celta después de recibir ofertas del Parma y del Stuttgart este verano. «Claudio me ha ayudado mucho con su estilo de juego y cómo trabaja con los jugadores. Llegué muy joven a Vigo, tenía 18 años, ahora tengo 21, así que obviamente he mejorado mucho pero quiero mejorar más», apuntó ayer el sueco, que con este nuevo contrato aumenta considerablemente su salario y sube su cláusula de rescisión.

El Celta recordaba ayer el último año de Williot en Vigo: «La pasada temporada disputó 32 encuentros de LaLiga, 15 de ellos como titular, en los que anotó 4 goles y repartió 5 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el ataque celeste. Suyo fue ese gran pase a Iago Aspas en el Coliseum ante el Getafe, que certificó la clasificación celeste a Europa League 8 años después». El jugador tampoco se olvida del partido del cierre de campaña: «Para mí, la victoria en Getafe fue el mejor día desde que llegué al Celta por cómo habíamos trabajado para llegar ahí y poder disfrutarlo con los aficionados y con el grupo. Fue un día maravilloso, pero quedan más porque veo bien al equipo, al que han llegado algunos jugadores y los que estamos vamos a tener un año más de experiencia. Espero que sea una buena temporada», añadió un Williot que va sobrado de genes futbolísticos. Sus padres no solamente practicaron profesionalmente el deporte rey sino que a su hijo le inculcaron el manejo del balón desde muy pequeño. Su progenitor, Hansi Eskilsson, llegó a jugar en el Sporting de Braga. Mayores éxitos deportivos alcanzó su madre, Malin Swedberg, una excentrocampista que disputó 78 partidos con la selección sueca, con la que participó en el Mundial de 1991 y los Juegos Olímpicos de 1996 y 2000.

«Con esta renovación, el Celta reafirma su confianza en el joven futbolista como parte esencial del presente y futuro del equipo. Una continuidad con la que el club muestra su satisfacción y alegría al poder seguir creciendo junto con un jugador que ha sabido ganarse el cariño y respeto de la afición», añadía el club sobre el Kraken.

Sexto en el club de los ‘2029’

«Ladrillo a ladrillo, sementamos o porvir», explicaba ayer el Celta en uno de los breves vídeos que colgó en las redes sociales para anunciar la renovación de Williot Swedberg, que se añade al club de los jugadores de la plantilla que tienen contrato hasta 2029. El atacante sueco se une así a los recién llegados Radu, Jutglá y Moriba (éste tras una cesión) y los canteranos Sergio Carreira y Yoel Lago, que mejoraron sus condiciones económicas y ampliaron los años de vinculación al equipo vigués este verano.A este sexteto con cuatro años de contrato por delante podrían añadirse en las próximas semanas compañeros como Carlos Domínguez, Óscar Mingueza y Miguel Román, a los que solo les resta un año de compromiso más en Vigo.A continuación aparece un grupo de canteranos, además del portero castellonense Marc Vidal, con contrato hasta 2028: Javi Rodríguez, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez, Hugo Álvarez y Manel Fernández.En A Sede negocian con Marcos Alonso para que el madrileño se comprometa un año más, hasta junio de 2027, ya que su última renovación fue por una temporada solamente. Por su parte, a Fran Beltrán le resta un año de contrato, pero el Celta no se ha sentado a negociar con el jugador, que pedía renovar antes de iniciarse esta temporada.