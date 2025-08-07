El Celta y Borja avanzan hacia el final feliz

Solo había una solución para el caso Borja Iglesias y está a punto de cristalizar. El santiagués se convertirá con seguridad en los próximos días en jugador del Celta tras los avances de las últimas jornadas. El club vigués y el Betis han entrado en la parte final de la negociación que permitirá cumplir con el deseo de Claudio Giráldez y del delantero que solo contemplaba la posibilidad de jugar en el Celta. Borja firmará por dos temporadas con opción a una tercera y el traspaso se cifrará en torno a los dos millones de euros, más de lo que el Celta quería pagar y bastante menos de lo que reclamaba el conjunto verdiblanco. Lo normal es que la negociación y el papeleo se aceleren en las próximas horas con la intención de que el delantero esté en Vigo para la semana previa al comienzo de Liga.

El guion de esta película estaba escrito desde el mismo día en que terminó la pasada temporada y un emocionado Borja Iglesias repetía que era feliz en Vigo y que solo pensaba en jugar en el Celta. Con un año de contrato por delante y la necesidad de quitárselo de encima el Betis no tenía otra salida que vendérselo al Celta. Para Pellegrini era una operación capital porque no quería ver delante a Borja Iglesias y necesitaba liberar su salario para encontrar un delantero que sí fuera de su gusto. A la puerta del Betis y del santiagués llamaron otros clubes que podrían conducir el cuento a un desenlace diferente, pero la inflexible postura de Iglesias solo dejó una salida: el Celta o nada. Atrapado por completo el Betis lanzó los mensajes que tocaban en ese momento («no lo vamos a regalar») y el Celta se sentó a esperar pacientemente mientras cubría otras necesidades deportivas y guardaba el margen salarial necesario para Borja Iglesias con quien tenía un acuerdo desde final de la pasada temporada. De hecho, el santiagués había accedido a la rebaja de su sueldo en relación a lo que cobraba en el Betis. A cambio el Celta le garantizaba dos temporadas y dejaba la puerta abierta a una tercera en función de objetivos.

Entrados en el mes de agosto el Betis y el Celta volvieron a hablar de Borja. Los cinco millones que pedían los sevillanos fueron menguando y desde Vigo aumentaron la propuesta inicial que no pasaba del millón de euros. Con un plazo de amortización de Borja aún por pagar (costó 28 millones en su momento) el Betis necesitaba liberar el sueldo del futbolista y aplacar los efectos de ese último plazo de amortización. Finalmente el Celta subió a los dos millones de euros y la negociación entró en su fase definitiva. Ahora mismo está a punto de cristalizar. El optimismo en el club ya es evidente. En los próximos días Borja Iglesias será jugador del Celta y el cuento acabará como debía y como querían todos sus protagonistas.

Portería

Pese a los rumores de los últimos días, el Celta confirmó ayer que como apuntábamos en este diario el plan para la portería se mantiene y el club está convencido de que con Radu e Iván Villar la posición está cubierta. Se busca eso sí una salida para Marc Vidal con la intención de liberar una ficha de la primera plantilla.