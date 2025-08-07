Bryan Zaragoza y las expectativas

Bryan Zaragoza economiza palabras pero su discurso suena contundente por momentos. El extremo cedido por el Bayern Múnich, uno de los grandes atractivos de cara a la nueva temporada, afronta la temporada con un punto de atrevimiento, casi descaro, que se agradece. «Soy consciente de las expectativas de mi fichaje, y es algo que me gusta. Pero no tengo presión», dijo bordeando por momento la arrogancia.

Bryan se hace un selfi con varios seguidores. | Marta G.Brea

El extremo manifestó sin rubor que tiene la ilusión de jugar el Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos el próximo año y que esa es «una de las razones por las que estoy aquí». Zaragoza aseguró haber vivido con relativa tranquilidad todo el proceso de negociación entre las partes para que se llegase a un acuerdo: «Siempre tuve claro dónde quería estar» y admite que en ese tiempo le ayudaron las conversaciones mantenidas con Iago Aspas que le telefoneó varias veces: «Pero lo que nos dijimos queda para nosotros». De todos modos, apunta Zaragoza sobre el moañés que «por los días que llevo en Vigo puedo decir que fuera del campo aún es mejor que dentro».

Admitió que haber entrenado al margen del grupo le ha impedido hacer una pretemporada al uso y que ahora va con algo de retraso con respecto a sus compañeros: «Estoy entrenando más o menos con ellos, pero es verdad que se nota que ellos llevan tres semanas más de entrenamiento y que no es lo mismo trabajar con una plantilla que hacerlo solo. Pero en un par de semana ya espero estar al cien por cien, a tiempo para el estreno de Liga».

«Claudio transmitió una idea, los jugadores van a muerte con él y eso es muy importante. Claudio es el que ha puesto al Celta en el estilo de competitividad, de todo lo que el Celta hace en el campo», explicó en relación a la figura del técnico, también clave en esta operación.

Por su parte, el director deportivo del Celta, Marco Garcés, destacó la «ilusión» que ha generado entre el celtismo la llegada del extremo porque «es uno de esos jugadores que lleva gente a la Tribuna, que levanta a la gente del asiento. Es un jugador que puede convertir ese dominio del buen fútbol que hace nuestro equipo en oportunidades de gol y goles, que es algo que nos venía faltando, sobre todo con las salidas que hubo. Bryan nos viene como anillo al dedo», subrayó.

Bryan Zaragoza participó ayer en la presentación que de cara a los aficionados se hizo en Balaídos de los tres fichajes de este verano: Zaragoza, Radu y Jutglà. Cerca de 3.000 aficionados se reunieron en el estadio para brindar sus primeros aplausos a los recién llegados.