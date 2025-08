Un fallo del guardameta Radu llevó ayer al Celta a su cuarta derrota de seis intentos en una pretemporada en la que Claudio Giráldez prefiere probar con las muchas variantes tácticas que propone para su equipo que apostar por un once más competitivo que pueda garantizar mejores resultados. Es verdad que la preparación resulta más positiva con marcadores favorables, pero el equipo vigués no muestra síntomas preocupantes más allá de errores individuales que acaban penalizando al grupo, que no dispuso de un Bryan Zaragoza que solo había sumado un entrenamiento con sus nuevos compañeros tras firmar el miércoles su contrato de cesión por una temporada. En la localidad portuguesa de Barcelos, el Vitória de Guimarães se llevó el triunfo por la mínima a pesar de verse dominado por un Celta que careció de nuevo de puntería para acertar en algunas de las claras ocasiones que tuvo ante el portero rival.

Fue de más a menos el equipo de Giráldez en una primera mitad en la que el técnico porriñés se presentó en Barcelos con una defensa de cuatro, con Javi Rueda por el carril derecho, por delante de Carreira, situándose Aspas y Miguel Román en un triángulo central que tenía a Beltrán como único mediocentro. Los planteamientos tácticos son de lo más interesante de un Celta que este verano trata de sumar más alternativas tácticas para ser menos previsible de lo que ya lo fue el curso pasado con un equipo titular diferente en cada jornada.

Sorprendió el plan de Giráldez al Vitória de Guimarães, que se vio acorralado durante muchos minutos por el equipo vigués. A los diez minutos, Aspas estuvo a punto de firmar el gol del verano. El moañés quiso celebrar su 38º cumpleaños con otra obra maestra. Recogió el balón en la divisoria del campo, vio adelantado al portero y desde más de cincuenta metros mandó el balón al larguero.

Unos problemas físicos de Williot Swedberg le obligaron a pedir la sustitución al cuarto de hora para que entrase un Jones El-Abdellaoui que mejoró en el segundo tiempo como carrilero. Y este contratiempo sirvió al Vitória para romper el dominio de los célticos y asomarse con peligro ante la portería de un Radu que al inicio de la segunda mitad se pegó un tiro en el pie. El rumano regaló un gol a Cámara tras intentar driblar en el área pequeña al delantero.

En el descanso, Giráldez decidió realizar varios cambios de piezas y de sistema. Apostó por una defensa de cinco, con un doble pivote, y pobló más el ataque, con Hugo Álvarez, Jutglá y Pablo Durán. Falló de nuevo la puntería.

El carrusel de cambios permitió al Celta recuperar la posesión y acercarse de nuevo con peligro a la portería de un inspirado Charles Silva. El equipo luso, sexto en su liga y octavofinalista de la Conference League el curso pasado, supo defender la ventaja en el marcador y llevarse el triunfo en un duelo en el que el Celta ganó la posesión pero perdió el partido.

Molestias físicas de Williot mientras suena para el Stuttgart

Williot Swedberg fue titular ayer pero el sueco solo estuvo quince minutos en el campo. Se retiró por precaución ante unas molestias físicas después de generar peligro por una banda izquierda en la que su marcador, Vando Félix, aprovecharía después su ausencia para convertirse en uno de los mejores del Vitória de Guimarães.Al atacante del Celta se le relaciona con el Stuttgart. El club alemán busca alternativas al griego Kostantelias, que renovó por el Paok, y el céltico aparece como candidato, según Sky Sport.