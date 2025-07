Vida nueva para Ristic

La trayectoria de Mihailo Ristic en el Celta ha estado dramáticamente por las lesiones. Fichado con vitola de internacional del Benfica por 1,5 millones, el lateral serbio ha gozado desde el primer momento de la confianza del entrenador, primero de Rafa Benítez, y posteriormente de Claudio Giráldez, pero su propensión a sufrir lesiones musculares y su problemático historial de recuperación, le han impedido tener continuidad hasta la fecha con el conjunto celeste.

Giráldez valora sus condiciones. Ristic es el lateral con mejores fundamentos defensivos del plantel, pero pisa también con facilidad el área rival, muestra una interesante capacidad asociativa, y se atreve a ensayar el disparo se ve una mínima oportunidad de sorprender desde lejos al portero. Por ello, y pese a su déficit físico, al entrenador celeste no le ha dolido en prendas darle galones cuando ha estado en las mínimas condiciones para poder competir.

El porriñés lo ha empleado mayoritariamente como carrilero izquierdo, aunque también como central izquierdo y, de modo circunstancial como lateral.

El pasado curso Giráldez le empleó apenas en una decena de partidos sueltos (430 minutos en total) salpicados por una interminable sucesión de lesiones musculares en apariencia no demasiado importantes, pero de las que tardó meses en recuperarse por completo. Solo al final de la temporada, tras un puñado de intervenciones separadas en el tiempo, pudo el serbio disputar cuatro partidos consecutivos, dos de ellos, contra la Real Sociedad y el Rayo Vallecano, como titular.

Esta temporada Ristic no ha tenido un solo problema de enfermería. El serbio ha podido realizar toda la pretemporada desde el principio y esto le ha dado una visibilidad en los amistosos que no se veía desde hace mucho tiempo y que apunta a que puede tener un papel medianamente protagonista en la temporada que arranca en un par de semanas. Así lo hace sospechar al menos su titularidad en tres de los cinco partidos de pretemporada disputados hasta el momento. Ristic inició los encuentros frente al Sporting de Braga, el Nacional de Madeira y el Grasshopper y completó sin percance alguno 45 minutos en todos ellos. El ex del Benfica es el único lateral izquierdo puro del plantel. Hugo Álvarez puede jugar en el carril, pero es de condición extremo, mientras que Sergio Carreira o Mingueza son diestros a pierna cambiada.

Ristic concluye su vínculo con el Celta en junio del próximo año y, a diferencia de otros jugadores que concluyen contrato en 2026, el Celta no ha hecho movimiento alguno para renovarlo. Su continuidad más allá del próximo curso va a depender de su rendimiento en los próximos meses.