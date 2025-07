La TVG no emitirá el Celta-Grasshoppers por televisión a causa de «deficiencias técnicas»

Los aficionados gallegos no podrán disfrutar el partido de pretemporada que enfrena al Celta con el Grasshoppers suizo a través de la televisión pública, como sí ha ocurrido con los anteriores encuentros.

Según han confirmado fuentes de la TVG a FARO, esta circunstancia se debe a que la productora suiza encargada de la señal, Red Sport, solo suministrará imagenes desde una única cámara fija y robotizada. Estas condiciones, explican, no cumplen con los estándares técnicos mínimos exigidos para una emisión televisiva convencional. Algo tan frecuente como las repeticiones no se logran con el sistema ofrecido y, aunque desde la televisión publica han intentado hasta el último momento obtener un contenido apropiado, finalmente la retrasmisión no será posible.

Sí que se podrá seguir el partido tanto desde la web de la TVG como desde Celta Media. Esta opciones permitirán a los aficionados no perderse el encuentro, aunque con una realización limitada.

Desde la televisión pública gallega han lamentado no poder ofrecer el lance de pretemporada en su programación habitual, pero han subrayado su compromiso con la calidad técnica de las retransmisiones deportivas. La decisión ha sido tomada tras evaluar la señal facilitada por la organización suiza, país en el que se disputa el encuentro.