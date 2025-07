Javi Rodríguez se rompió el tabique nasal en un choque con un rival

La nota negativa del encuentro contra el Grasshopper fue la lesión sufrida por Javi Rodríguez, que se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el primer tiempo tras romperse el tabique nasal en un encontronazo con un rival en el área céltica.

La lesión todavía tiene que ser corroborada por una prueba diagnóstica, pero los servicios médicos del Celta ya daban este martes por seguro que el defensa poiense sufre una fractura de los huesos propios de la nariz. Será baja para el partido que el Celta jugará el viernes contra el Vitoria de Guimaraes en Barcelos.

El técnico del Celta, Claudio Giráldez, lamentaba al término del encuentro la lesión sufrida por el zaguero poiense: «Es la lectura negativa del partido. Esperemos que no sea mucho, que no tenga que pasar por quirófano pero tiene mala pinta ese tabique. A ver si es lo menos posible para que esté pronto con nosotros otra vez de vuelta». Aun en el caso de que fuese necesaria una intervención quirúrgica, no sería un problema de larga duración, pues habitualmente en esta clase de lesiones los jugadores pueden entrenarse e incluso disputar encuentros protegidos por una máscara diseñada para tal efecto.

Por otra parte, Williot no dispuso de minutos debido a unas pequeñas molestias que el club no concretó, pero que carecen de importancia. Se le espera el viernes contra el Vitoria.