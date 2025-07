El Celta progresa en todos los frentes. A escasamente un par de semanas del arranque liguero en Balaídos contra el Getafe, el conjunto celeste avanza con paso firme hacia la nueva temporada en uno de los veranos más productivos de los últimos tiempos, tanto en el terreno de juego como en los despachos. El equipo transmite buenas sensaciones mientras avanza en su puesta a punto, la dirección deportiva ha concretado cuatro de los cinco fichajes programados para reforzar el plantel, se progresado en el objetivo de liberar masa salarial dando salida a tres de los cuatro descartes y el club ha conseguido equilibrar su déficit presupuestario con ventas por importe de 41 millones desde enero pasado.

Buenas sensaciones.

El conjunto celeste avanza con buen paso en su preparación para LaLiga. Con dos semanas aún por delante para afinar su puesta a punto, el grupo de Claudio Giráldez transmite, pese solo haber ganado un solo amistoso, buenas sensaciones sobre el campo. Salvo en el caso del Famalicao, el primero de los rivales a los que se ha enfrentado, el Celta ha mostrado un juego bastante convincente contra adversarios fuertes y más rodados, pero sobre todo ha mostrado una evidente progresión en su rendimiento futbolístico.

Uno de los aspectos más satisfactorios de las cuatro primeras semanas de pretemporada ha sido el buen encaje de las nuevas caras. Radu apunta a ser una opción fiable para la portería y Ferran Jutglà parece haberse integrado fácilmente al modelo de juego de Giráldez, mostrándose como un delantero versátil, con movilidad y capacidad asociativa. El catalán no se ha estrenado de momento, pero ha dejado muestras de que puede ser un atacante competente y muy diferente, aunque complementario a Borja Iglesias, cuyo fichaje en propiedad es ahora el principal objetivo de la dirección deportiva. El hábitat del ex del Brujas va más allá del área. Aunque su adaptación no es aún completa, Giráldez no escatima elogios hacia él: “Nos va a dar muchos goles y muchas alegrías”.

No menos reconfortante ha sido el rendimiento ofrecido por los chicos del Fortuna a los que el técnico ha reclutado para la pretemporada. La sensación de la fase preparatoria ha sido Jones El-Abedellaou, un joven atacante de 19 años fichado en enero pasado para el filial con la idea se ejercitase con el primer equipo. No debutó el pasado curso en LaLiga, pero su buen rendimiento en los amistosos del verano lo sitúa como una interesante opción para el flanco derecho, donde Giráldez lo ha probado como carrilero y como extremo. Tanto se confía en él, que el club ha decidido no acometer uno de los fichajes de ataque que inicialmente tenía programados pensando que el noruego puede asumir este rol con perfectas garantías.

Notables han sido también las prestaciones ofrecidas por los canteranos Miguel Román y Manu Fernández, que presentan méritos para alzarse con alguna de las codiciadas 25 fichas profesionales. Giráldez los tiene a prueba, pero el centrocampista gondomareño ha dejado claro que puede tener sitio en la primera plantilla y el zaguero naronense ha ido claramente de menos a más en los amistosos.

Aunque los resultados no han estado a la altura de las sensaciones ni del juego desplegado, el equipo ha ofrecido pegas por su falta de contundencia defensiva y pobre eficiencia ofensiva. Lo bueno es que el nivel de juego ha crecido a medida que el equipo iba sumando kilómetros en las piernas e iba creciendo la dificultad de los rivales. El Celta estuvo discreto en el primer amistoso contra el Famalicao, plantó cara a un rival potente y mucho más rodado como el Sporting de Braga, ganó confortablemente al débil Nacional y brilló en el juego contra el Stuttgart, el más potente de los rivales a los que se ha medido hasta la fecha.

Cuatro fichajes de cinco.

A dos semanas para que LaLiga alce el telón y con un mes de mercado por delante, la dirección deportiva ha cerrado 4 de los 5 fichajes programados. Los tres primeros (Radu, Ilaix Moriba y Jutglà) se concretaron en tiempo récord del pasado mes de junio y el cuarto (Bryan Zaragoza) está apenas pendiente de ser anunciado oficialmente.

El Celta se ha gastado cerca de 12 millones en las nuevas contrataciones: 6 para ejercer la opción preferencial de compra que tenía sobre Ilaix Moriba, 5,5 en el traspaso de Jutglà y alrededor de otro medio millón como pago por la cesión de Bryan Zaragoza, fichado con obligación de compra condicionada a objetivos. Radu ha llegado libre.

El club se ha movido considerablemente más rápido en los fichajes que el pasado verano. A estas alturas de la pasada pretemporada, el Celta contaba solo con la cesión de Borja Iglesias. Ilaix Moriba llegó, también a préstamo, el 7 de agosto, mientras que Marcos Alonso no se incorporó al plantel (libre) hasta el último día de mercado.

Tres salidas.

El Celta ha logrado encontrar destino a tres de los cuatro jugadores que no entraban en los planes de Giráldez, liberando espacio salarial imprescindible para dar cabida a los nuevos fichajes. Carles Pérez ha salido cedido al Aris de Salónica, Unai Núñez jugará a préstamo en el Verona y Manu Sánchez defenderá la zamarra del Levante. Tres fichas altas que el club se saca de encima y que van a permitir dar encaje a los fichajes y otorgar plaza a los valores emergentes de la cantera.

Queda por resolver la salida de Aidoo, que se presenta difícil por la falta de ofertas y el déficit competitivo que el ghanés arrastra desde que se rompió el tendón de Aquiles hace casi dos años. Sin propuestas a la vista, el Celta trata de convencer al jugador de la posibilidad de la MLS, donde Aidoo podría tener encaje. No se descarta una rescisión de contrato, pero el Celta trabaja con la idea de cederlo .

41 millones en ventas.

La última asamblea de accionistas del Celta aprobó presupuesto de 107 millones que obligaban a unas ventas por importe de 34 millones al cierre del ejercicio a 30 de junio pasado. La realidad es que el Celta ha vendido por una cifra superior a esta cantidad. 41 millones ha ingresado el conjunto celeste desde enero pasado por las ventas de Douvikas al Como 1907 (14 millones), Bamba al Chicago Fire (4) y Fer López (23 + 2 en variables) al Wolverhampton.