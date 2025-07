El Betis presiona a su manera

En la partida de ajedrez que libran el Celta y el Betis a cuenta de Borja Iglesias ayer los sevillanos hicieron un nuevo movimiento al dejar al delantero santiagués fuera de la lista de convocados para el partido que jugaron ayer por la noche contra el Córdoba. Después de haber participado en los primeros amistosos del verano en el sur de Portugal los verdiblancos dieron un paso más para poner en evidencia la situación de Borja Iglesias, como si no estuviese suficientemente clara. La cuestión es que mientras sus compañeros se subían al autocar para desplazarse al partido de pretemporada el delantero gallego llegaba al aeropuerto para disfrutar de un fin de semana libre.

Posiblemente la situación no cambie en las próximas semanas salvo que una de las partes ceda en un pulso donde las cartas están marcadas desde el primer día. El Betis insiste en su plan. No dejarán salir a Borja gratis o por un precio ridículo como pretende el Celta. Al cuadro sevillano le falta por hacer frente al último pago de la amortización de un fichaje que costó 28 millones en 2019. En aquel momento el contrato se completó por cinco temporadas (hasta 2024) pero por el camino se amplió otros dos años entre otras razones para diferir el pago a más ejercicios y mejorar la situación financiera de un club que, como la mayoría, sufre para cumplir con el límite salarial. Y por si fuera poco el año del COVID se aplazó parte del pago correspondiente a ese ejercicio. La cuestión es que por todo ello Borja le cuesta al Betis esta temporada una cantidad próxima a los diez millones de euros. El Celta juega con esa situación mientras lanza mensajes de que no sucede nada si no viene este verano porque en cuatro meses lo pueden firmar libre. Si Borja se queda en Sevilla al Betis le costará en una temporada su ficha y el último plazo de la amortización. La venta al Celta le libraría de uno de los sueldos más altos de la plantilla y de parte de ese último pago al Espanyol. Y mientras, sin ese dinero no pueden incorporar a Joseph, el internacional sub21 por España .

La idea de dejarlo fuera del partido de ayer tampoco parece que vaya a esclarecer mucho la situación porque los protagonistas de esta partida saben perfectamente cuáles son los siguientes movimientos de su oponente. Solo está por ver quién se atreve a ceder o si alguno le ofrece a su adversario una salida digna. El Celta hoy tiene una posición más fuerte que la del Betis.

Fran Vieites, otro gallego en la lista de descartes de los béticos

El Betis está en plena operación por librarse de todos los gallegos que tiene en estos momentos en la plantilla. No solo Borja Iglesias es uno de los descartes que tienen de cara a la próxima temporada. Ayer en la lista de convocados para el partido ante el Córdoba también se quedó fuera Fran Vieites, el portero de Lugo que también pasó por el Celta Fortuna en su momento. Vieites, que la pasada temporada tuvo protagonismo muy importante en la Conference League en la que el cuadro sevillano jugó la final ante el Chelsea, es otro de los futbolistas a los que se busca un destino en este mercado. El club andaluz acaba de fichar con la carta de libertad a Pau López y a Álvaro Valles. A ellos hay que sumar que Adrián decididó quedarse como tercer meta con lo que todos los caminos empujan a Vieites a buscar una salida en este mercado.El tercer gallego de su plantilla, Iker Losada, está también en una situación delicada porque Pellegrini no cuenta con él aunque por ahora no ha entrado en el grupo de Borja y Vieites. Al de Catoira se le busca un destino aunque tampoco descartan que se quede en la plantilla si no hay otra alternativa.