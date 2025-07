Carreira: «Siempre tuve la ambición de quedarme, nunca pensé en otra cosa»

El Celta dio ayer carácter oficial a la renovación por cuatro temporadas, hasta junio de 2029, de Sergio Carreira, que celebró la oportunidad de continuar su carrera «en casa», pese a contar con ofertas económicamente más importantes.

El lateral celeste reconoció que después de tres años encadenando cesiones –primero en el Mirandés, luego en el Villarreal B y finalmente en el Elche– antes de que Claudio Giráldez lo reclutase el pasado curso, vivió el proceso de negociación con «incertidumbre», pero también con la convicción de que quería seguir en el club que lo vio crecer. «Siempre tuve la ambición de quedarme, nunca pensé en otra cosa», sentenció Carreira, que agradeció a Claudio Giráldez y a Iago Aspas su apoyo durante la negociación. «Claudio ha tenido mucho que ver porque he estado en continuas conversaciones con él. Él me mostró su opinión, así que si hoy estoy aquí también es gracias a él. También he hablado mucho con Iago, sobre todo», apuntó el canterano, que precisó: «Siempre dije que soy un celtista. Vigo es mi casa. Además de mi interés en quedar aquí, también fue muy importante la insistencia de Claudio para que me quedase. Por eso, desde aquí agradecerle su apoyo. Al final, todas las partes unidades hicieron posible que pudiera seguir, que es lo que queríamos todos».

La posibilidad de disfrutar de una temporada histórica con su equipo de toda la vida fue también un factor decisivo para su continuidad. «El año pasado formé parte de un proyecto precioso y conseguimos un logro histórico. No disfrutarlo habría sido una pena. Es mi casa, la gente que conozco, mi familia», dijo.

Más que marcarse un objetivo para la ilusionante temporada que se avecina, Carreira prefiere disfrutar del momento: «Debemos dejar que sea la competición la que nos marque el objetivo y ya veremos a final de temporada donde estamos para conseguir ese objetivo. A día de hoy, tenemos que disfrutar de lo que tenemos porque es un logro histórico que no se vive todas las temporadas. Hay que disfrutarlo y el objetivo ya ser verá más adelante».