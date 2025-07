Cinco ocupantes para dos plazas

El convincente rendimiento de la nueva hornada de canteranos en los tres primeros partidos de la pretemporada choca de frente con el excedente de jugadores que, una temporada más, le sobra a Claudio Giráldez. El técnico celeste tiene ahora mismo a sus ordenes a 30 futbolistas y planea tres incorporaciones, pero solo tiene 25 fichas profesionales disponibles con varios jóvenes talentos llamando con fuerza a la puerta del primer equipo. Provisionalmente, el Celta solo ha asignado 20 de los 25 dorsales que pueden ser inscritos en LaLiga, dejando sin número a Unai, Aidoo y Manu Sánchez, con los que Giráldez no cuenta. Los tres figuran, sin embargo, en la página web oficial del club como miembros de la primera plantilla.

A Unai, Aidoo y Manu no se les ha asignado dorsal en la confianza en que pueda concretarse su salida, pero habrá que hacerlo si no se les encuentra destino antes de que el mercado eche el cierre. Otros siete futbolistas disponen provisionalmente de dorsal del filial, es decir, por encima del número 25, pero no todos ellos van a poder alternar el Fortuna con el primer equipo el próximo curso. Por normativa, ya ni Manu Fernández ni Miguel Román van a poder hacerlo. Todavía podrán moverse entre dos aguas Javi Rodríguez y Yoel, que esperan turno, ya con estatus y sueldo profesional desde el pasado curso, y Jones El- Abdellaoui, Tincho Conde y Hugo González, las tres nuevas caras reclutadas este verano por Giráldez para la pretemporada.

Los cinco dorsales que restan por asignar son el 4, el 7 (que el club espera que vuelva a lucir Borja Iglesias) el 12, el 15 y el 16. Contando con que se cierren los tres fichajes de ataque que se negocian, sobrarían apenas un par de fichas. Los destinatarios de estas dos plazas, si no se produce alguna contratación a mayores, deberían ser Manu Fernández y Miguel Román, pero para que ello suceda el club debe dar primero salida a los tres futbolistas sobrantes, lo que ahora mismo no parece del todo seguro. El Celta tiene avanzada la cesión de Manu Sánchez, que se disputan el Elche y el Albacete, y podría cerrar pronto el pase, seguramente cedido, del Unai al Hellas Verona tras caerse la opción del Athletic con el fichaje de Aymerich Laporte por el conjunto blanco

La situación de Aidoo, debido la grave lesión sufrida hace dos años y al largo tiempo que lleva sin competir, es aún más enrevesada. Sin ofertas a la vista, se baraja la opción de la MSL, donde el ghanés podría tener mercado, aprovechando que cumple con los parámetros económicos de la competición y su mujer tiene nacionalidad estadounidense. Pero hace una semana el club ni siquiera había tanteado esta posibilidad con el jugador, a quien resta un solo año de contrato. La posibilidad de una rescisión contractual no se ha planteado, de momento, por el elevado perjuicio que supondría para las arcas del club.

Con tan estrecho margen de maniobra y viendo el buen desempeño de Miguel Román y Manu Fernández en los entrenamientos y partidos de pretemporada, a Giráldez se le plantea todo un problema. Así lo dejaba entrever el propio técnico el martes, tras la convincente actuación de ambos en el amistoso contra el Nacional de Madeira. “La decisión no está tomada. Va a depender de la plantilla y de los espacios”, confesaba tras el último amistoso contra el Nacional de Madeira el entrenador celeste, que elogiaba el alto nivel con que ambos se están desempeñando este verano: “Si están haciendo la pretemporada con el primer equipo es que tienen nivel. Están poniendo las cosas difíciles a los que están y tienen un punto más de motivación que los demás. Se nota esa ambición y esa continuidad en la concentración que están mostrando en los partidos y eso les hace estar destacando. Están haciendo las cosas muy bien y estamos muy contentos con ellos”. Si no se hacen con una plaza en la primera plantilla, se les buscaría una cesión.

Jones El Abellaoui, Tincho Conde y Hugo González tendrán con toda probabilidad ficha con el filial, pero no es descabellado pensar que tendrán minutos el próximo curso con el primer equipo, especialmente el noruego, que se está convirtiendo en una de las grandes revelaciones de esta pretemporada y lleva ya unos meses trabajando a las órdenes de Giráldez, aunque todavía no ha debutado en LaLiga. Tincho y Hugo, autor del segundo gol frente al Nacional, también parecen estar en la agenda del técnico para el primer equipo.

El delantero Óscar Marcos, mientras tanto, se reincorporó a los entrenamientos con el Fortuna tras unos días de permiso por su participación en el Europeo sub 19, donde España conquistó el subcampeonato. El arousano empieza con el filial, a pesar de que Claudio Giráldez había sopesado la posibilidad de que disputase algunos amistosos este verano con el primer equipo. Parece que, de momento, Marcos tendrá que esperar.

Beltrán, solo un susto

Por otra parte, la lesión sufrida el pasado sábado durante el partido amistosos contra el Braga por Fran Beltrán se ha quedado en un simple susto. Las pruebas diagnósticas practicadas al centrocampista han confirmado que tan solo sufre una elongación en el recto anterior de su pierna derecha. Los servicios médicos del Celta no concretan el tiempo que el jugador estará de baja, que en este tipo de casos suele estar entre cinco y diez días. Beltrán es baja segura para el duelo contra el Stuttgart este sábado en Alemania y parece difícil que pueda recuperar para el partido del próximo martes contra el Grasshopper en Zúrich.