El Celta mantiene el optimismo con Borja Iglesias

Borja Iglesias es «sin duda» la gran prioridad de Claudio Giráldez para reforzar la punta de ataque. El técnico quiere al Panda a bordo y ha pedido al Celta que haga un esfuerzo para ficharlo en propiedad, pero el delantero se ha revalorizado de forma considerable la pasada temporada y, con el Girona y el Valencia al acecho, el Betis parece determinado a sacar el máximo rendimiento económico posible por la venta del delantero compostelano.

La cuestión es si el Celta está dispuesto a acercarse al precio que el Betis exige por desprenderse del Panda, no ya los 5 millones en que a final de temporada había tasado al artillero, sino en bastante menos de esta cantidad. Claudio ha pedido un esfuerzo y en la Calle del Príncipe se mantiene optimismo en que su fichaje se concrete, pero también son conscientes de que el interés del Valencia y el Girona pueden encarecer la operación o, en el mejor de los casos, prolongar una negociación que el Celta esperaba acelerar para poder contar con Borja en el inicio de LaLiga.

La cuestión es que el conjunto celeste no quiere pagar más de lo estrictamente razonable por un futbolista en su último año de contrato que enero cumplirá 33 años y no será precisamente barato de mantener en nómina. Incluso contando con la importante rebaja de sueldo que el artillero debe aceptar para que su contratación pueda llevarse a efecto, el Panda ocuparía el tope del escalafón salarial del plantel. El Celta compensaría esta pérdida de poder adquisitivo con un contrato no inferior a dos o tres temporadas. Los términos económicos no están cerrados, pero sí apalabrados con el jugador, con lo que se da por seguro un acuerdo.

Las mejores bazas con que sigue contando el Celta en la negociación con el Betis son el deseo (reiterado por activa y pasiva) del jugador por vestir de celeste y la necesidad del equipo sevillano de liberar espacio salarial para fichar a otro delantero más del gusto de Manuel Pellegrini, que no cuenta con Borja. Las posibilidades de fichar a otro nueve dependen directamente de la salida del santiagués y ello debería agilizar la negociación con el Celta, que por el momento no ha activado otras alternativas. Y no lo hará a menos que la negociación se complique tanto que pueda echar abajo la operación. A diferencia de los nuevos fichajes que se buscan para reforzar las bandas, el punta santiagués no necesita adaptación

Mientras ambos equipos se tantean sin avances, Borja suma entrenamientos a las órdenes de Pellegrini. Con dos semanas de trabajo ya a sus espaldas, el delantero espera acontecimientos como uno más de la plantilla bética. El pasado sábado se estrenó en la pretemporada como titular en el segundo partido del triangular que el equipo sevillano disputó en el Algarve con el Vitoria de Guimaraes y el Moirense.

Carl Starfelt, lejos del Como

Por otra parte, se aleja notablemente la posibilidad de que Carl Starfelt pueda acabar recalando en el Como 1097. El Celta lleva bastante tiempo sin noticias del club italiano y en la Calle del Príncipe interpreta este silencio como un claro síntoma de que la operación se ha enfriado casi por completo. Aunque el jugador era receptivo a salir, la última oferta del equipo que dirige Cesc Fábregas estaba muy alejada de lo que estaba dispuesto a aceptar al Celta, que prefiere seguir contando con el zaguero. Y el reciente fichaje del joven central del Castilla Jacobo Román por el conjunto italiano parece cerrar la puerta a la contratación de Starfelt.

Consumidas tres semanas de mercado y con la dirección deportiva centrada en reforzar el frente ofensivo, la operación más avanzada en este momento es la que el Celta mantiene con el Elche para la cesión de Manu Sánchez. El Levante también se ha interesado por el lateral, pero asume una parte de la ficha inferior de la que esta dispuesto a hacerse cargo el conjunto ilicitano.

Tanto el lateral madrileño como Unai Núñez aguardan su salida alejados de la vida competitiva del Celta. Claudio Giráldez no los tiene en cuenta para los amistosos (tampoco a Aidoo, aunque este está lesionado) a la espera que se resuelva su salida del equipo. Sin avances de momento, tanto en el caso del vasco como del ghanés.

Se cuenta con que el destino de Unai, al que restan dos años de contrato, sea el Athletic, que contemplaría su adquisición en propiedad por una cantidad testimonial. Así lo dejó caer en su momento el presidente del club rojiblanco, Jon Uriarte, al final de la pasada temporada. El Athletic, sin embargo, no se ha dirigido al Celta para tratar el asunto y tampoco se ha puesto en contacto con el jugador.