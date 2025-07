La nueva hornada pide paso

El segundo test de pretemporada frente al Sporting de Braga dejó, pese a la derrota, la sensación de que el Celta progresa adecuadamente en su puesta a punto para LaLiga. Uno de los aspectos más reconfortantes fue el buen papel s de la nueva hornada de jóvenes talentos que buscan este verano una plaza en el primer equipo que de momento no tienen garantizada. Un paso al frente que tiene nombres propios y que Claudio Giráldez destacaba a la conclusión del encuentro contra el equipo que dirige Carlos Vicens.

«Los jugadores que están haciendo las cosas con nosotros en pretemporada están prácticamente al nivel del equipo. Es una muy buena lectura para el club, para todos, y ojalá sigan apretando a los del primer equipo para poder tener un hueco en el equipo», elogiaba el técnico celeste, que valoraba su capacidad para “subir el nivel de los jugadores del primer equipo”.

El preparador porriñés subrayaba el buen nivel general y no se recataba a la hora de hablar de nombres propios: “Miguel Román ha competido muy bien los dos partidos; Jones también ha sido peligroso en los dos partidos; Manu Fernández ha estado muy bien la primera parte compitiendo contra jugadores de máximo nivel europeo; Tincho ha estado mejor que el otro día; y Hugo González ha estado profundo y ha trabajado muy bien».

Varios de estos futbolistas están a prueba en la pretemporada. Manu Fernández y Miguel Román, al tener 23 años o cumplirlos en 2025, no podrán competir el próximo curso con el Fortuna si debutan en competición oficial con el primer equipo, con lo que el club tendrá que buscarles un nuevo destino si no se hacen con una de las 25 fichas profesionales. Su pase al primer equipo va a depender de las salidas y llegadas que se produzcan, pero también de su rendimiento en la pretemporada. Ambos están haciendo méritos para quedarse. Jones y Hugo González y Tincho podrán jugar con el Fortuna, pero estarán en dinámica del primer equipo y podrán alternar ambos conjuntos. Su debut en LaLiga parece cada vez más próximo.

Manu Fernández

Recientemente renovado por tres temporadas, el naronense busca plaza este verano en el conjunto profesional. Su debut contra el Braga, pese a los dos goles encajados en el primer tiempo, no desentonó del tono general frente a un adversario que el pasado curso fue cuarto de la liga portuguesa y este jueves disputará la ronda previa de la Europa League. Molestias físicas ya superadas le impidieron debutar en el partido contra el Famalicao, pero todo hace suponer que su participación va a crecer en la nueva tanda de amistosos que arranca esta semana. Reconvertido de pivote a defensa central, su capacidad para desempeñarse en dos posiciones supone un plus para Giráldez, especialmente si no se ficha a un medio centro. Podría ejercer una función similar a la que realizaba Jailson el pasado curso.

Miguel Román

Una de las sorpresas más agradables de los dos primeros encuentros preparatorios y un activo de futuro que puede ser importante para el Celta a corto plazo. Buen desempeño frente al Famalicao, que mejoró el sábado con una brillante actuación contra el Braga. Solvente con la pelota y agresivo en la presión, fue uno de los más celestes más destacados del choque. El entrenador y el club habían elogiado su buen trabajo en los entrenamientos, que ha trasladado a los partidos con una progresión evidente. Va acumulando méritos.

Jones El Abdellaoui

Una de las grandes apuestas de futuro del Celta, que pagó en enero pasado 4,5 millones por hacerse con los servicios de este joven futbolista de 19 años. Su edad le permitirá seguir alternando el próximo curso el Fortuna y el primer equipo. Ya lo hizo la pasada temporada, sin llegar a debutar en LaLiga, pero no tardará en hacerlo la temporada venidera. Su progresión estos meses ha sido evidente, hasta el punto de que el noruego de ascendencia marroquí está siendo una de las revelaciones de la pretemporada. Giráldez lo empleó contra el Famalicao como carrilero derecho, una posición en la que podría tener recorrido, pero donde no se le vio del todo a gusto. Contra el Braga jugó en su posición natural de extremo derecho con muy buenas prestaciones, hasta el punto de anotar del primer gol de la pretemporada en una gran combinación con Hugo Sotelo. Tiene mucho que ofrecer y una enorme capacidad de crecimiento.

Tincho Conde

Es una de las sorpresas de la pretemporada. La escasez de laterales zurdos favorece sus opciones de debutar el próximo curso en LaLiga, pero parece difícil que se haga con una plaza porque todavía puede estar a caballo entre el primer y el segundo equipo. Mejor contra el Braga que frente al Famalicao.

Hugo González

Llegado en enero pasado del Valencia, el Celta ha formalizado hace unas semanas su adquisición en propiedad a coste cero a cambio de un porcentaje para el Valencia en caso de una futura venta. Atacante de banda derecha, la falta de efectivos en esta posición del campo favorece su participación en los próximos amistosos, aunque tiene complicado hacerse con una de las codiciadas 25 fichas profesionales. Podrá alternar el Fortuna con el primer equipo.