Jutglá: «No me pensé mucho venir al Celta»

Ferran Jutglá es a esta hora, a falta de que se concreten los movimientos pendientes en este mercado, la principal novedad del Celta de cara a la próxima temporada. Ayer el delantero relató sus primeras sensaciones en el equipo vigués confiado en que las cosas le pueden ir bien porque «por mis características de juego pienso que puedo encajar muy bien. Por eso cuando surgió la opción no lo pensé mucho».

Explica el punta en relación a sus condiciones que le puede ofercer a Claudio interesantes alternativas y que en ese sentido disfrutará con un técnico que suele jugar mucho con los cambios de posición: «Soy polivalente, puedo jugar en las tres posiciones de ataque. No sabría decir en cuál estoy más cómodo porque me siento bien de nueve y en los extremos, no tengo ninguna preferencia, simplemente quiero sumar el jugador que soy al equipo».

Jutglá rememoró experiencias personales para aplicarlas a su realidad como futbolista: «Me costó mucho llegar a la élite y puedo prometer esfuerzo, sacrificio, darlo todo en el campo, pelear cada minuto por el equipo. A partir de ahí, seguro que vendrán cosas buenas. Para mí es dar un paso adelante en lo que respecta al proyecto y al crecimiento. Como el grupo es muy bueno, en calidad humana y en el aspecto futbolístico, me ha sido fácil adaptarme. Me han arropado muy bien».

Conocer a Claudio es una de las primeras misiones en este momento de la temporada: «Estoy intentando asimilar al máximo, y lo más rápido posible, lo que me pide el entrenador. Cosas muy específicas y que yo venía de hacer otras muy distintas. Hay mucho que asimilar. Mi foco de atención está ahí, en intentar entenderlo lo antes posible sobre todo los aspectos tácticos que tienen que ver con el modelo de juego”. Insistió sobre Claudio en que «tiene un estilo de juego y un modelo distinto a lo que se ve en muchos equipos de élite. Ser protagonista con balón, presionar alto, querer jugar el balón desde atrás. Me gusta mucho eso, me identifico con ello».

Al delantero catalán ya le ha dado tiempo a testar el ambiente de la calle desde su aterrizaje en la ciudad y se apunta a alimentar esperanzas y sueños: “La idea es seguir generando ilusión a la gente, que está muy ilusionada y contenta. Vas por la calle y te lo transmiten, que se sientan orgullosos de nosotros. Por nuestra parte, la idea es trabajar el día a día para intentar mantener lo del año pasado. Todo el mundo es ambicioso y quiere lograr grandes cosas».