El verano se estanca para el Celta

Va a tener que acostumbrarse Claudio Giráldez a circular por la pretemporada con una delantera aún de circunstancias, muy corta de efectivos. La puerta de entradas sigue sin abrirse y las perspectivas en el Celta son que nada se concrete a corto plazo por lo que es casi seguro que buena parte de la pretemporada el equipo vigués va a vivirla escaso de alternativas. La mayoría de las negociaciones que el club tenía en marcha se han estancado y en algunos casos están más cerca de desmoronarse que de progresar hacia un punto de acuerdo. Se aleja Bryan Zaragoza, se complica Juan Cruz y permanece en el mismo punto Borja Iglesias. El entusiasmo de las primeras semanas del mercado se ha frenado de forma radical y en el club empiezan a progresar otras alternativas a los nombres que han protagonizado este mercado hasta la fecha.

Bryan Zaragoza es el caso que más se haenredado en los últimos días. El relativo optimismo que había en el Celta hace diez días ha ido desapareciendo. El delantero andaluz acaba de cambiar de agencia de representación y sus intereses ahora los defiende Fali Ramadani. La entrada de nuevos actores en la escena ha dejado al Celta sin acceso al futbolista y en Vigo empiezan a asumir que tendrán que buscar en otra plaza el atacante zurdo que persiguen para llenar el hueco que dejó la salida de Alfon. Tampoco ayuda que en las conversaciones con el Bayern de Múnich el club vigués no haya sido capaz de convencer a los alemanes de que desistan de su intención de que la cesión del zurdo implique la compra obligatoria a la conclusión de la temporada. Por eso en Vigo han comenzado a ganar posiciones las segundas y terceras opciones que se manejan. Surge el nombre de Bryan Gil, que sale ahora de una operación en la rodilla, una posibilidad que el Celta podría activar en los próximos días aunque no es la única que se maneja en estos momentos en la dirección deportiva. Bryan Gil tiene a favor sus posibilidades de crecimiento y en contra el estancamiento que parece vivir desde hace tiempo.

Juan Cruz es otro de los casos que parecen haberse estancado. Ahora mismo las intenciones del Celta y del Leganés están muy alejadas. El club madrileño, que acaba de hacer la venta más importante de su historia al colocar a Diomande en el Leipzig a cambio de veinte millones de euros, no tiene necesidad de vender y se hace fuerte con el precio de Juan Cruz (diez millones). El Celta no piensa llegar a esa cantidad y su propuesta solo llega a la mitad. La fuerza que pueda hacer el atacante de origen argentino, que quiere seguir en Primera, puede ser importante pero por ahora no afloja la resistencia del Leganés. Una negociación para madurar.

Y luego sigue en el congelador el caso Borja Iglesias. Sin problema alguno con el futbolista, el Celta y el Betis (que quieren ambos lo mismo) no acaban de acercarse en los términos. El club sevillano insiste en pedir cinco millones y el Celta aún no llega (ni se acerca) a la mitad de esa cantidad. Borja espera pacientemente en la concentración del Betis la resolución de un caso que tampoco va a ser inminente. Y el verano avanza mientras.