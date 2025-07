Primeras conclusiones

La primera toma de contacto con la competición el martes contra el Famalicao marca la hoja de ruta del Celta en una pretemporada más intensa en lo físico por el alto número de partidos derivado de la participación europea y agitada en los despachos por la necesidad de incorporar tres refuerzos de ataque (un delantero centro y dos jugadores de banda) que mitiguen las carencias del frente ofensivo tras la marcha de Fer López y Alfon González. Este primer test (habrá media docena más) permitió a Claudio Giráldez realizar, con déficit en algunas posiciones, probaturas tácticas, corregir defectos, avanzar en la adaptación de los nuevos y evaluar sobre el terreno en un contexto de alta exigencia a los jugadores que están a prueba, además de señalar la puerta de salida a los descartes. Las sensaciones, pese a la derrota y las evidentes dificultades para generar peligro, son positivas para el técnico.

Faltan tres atacantes.

El séptimo clasificado de la última liga portuguesa puso al descubierto la necesidad de reforzar el frente de ataque. Las prioridades están claras y tienen nombre propio: Bryan Zaragoza para el flanco izquierdo, Juan Cruz para el derecho y Borja Iglesias para la posición de nueve. Giráldez avalaba tras el choque contra el Famalicao la llegada del extremo del Bayern de Munich y el atacante del Leganés y puso especial énfasis en señalar que Borja Iglesias es «sin duda» su gran prioridad para la posición de delantero centro. “Arriba seguro tenemos que incorporar a tres jugadores y luego veremos en el resto de posiciones qué van haciendo los jugadores que tenemos», certificaba tras el choque el técnico, que confiaba en que el club pudiese acelerar en las negociaciones para incorporar a ambos. «A ver qué pasa con el mercado, pero nos va a limitar el rendimiento porque son los jugadores que marcan la diferencia. Es importante que tengamos una competencia tan alta como tuvimos el año pasado, pero estamos al inicio de la pretemporada y tenemos que confiar en el tiempo que queda para poder construir una plantilla más fuerte», detallaba.

No se espera ninguna llegada de modo inmediato

El Celta ni siquiera se ha puesto de acuerdo con el Bayern de Múnich en la fórmula en que puede concretarse la incorporación de Zaragoza y sigue lejos de la cantidad que exige el Leganés para el traspaso de Cruz. Por lo que respecta a Borja Iglesias, ya reincorporado a la disciplina del Betis, el Celta aún no se ha puesto en contacto con el equipo sevillano para negociar la adquisición del delantero. Pero a diferencia de Zaragoza y Cruz, el santiagués conoce al dedillo el modelo de juego de Giráldez y no necesita adaptación.

Zaragoza, Cruz y Iglesias son los objetivos prioritarios para el preparador celeste, pero no las únicas opciones de refuerzo que maneja el club. «Para las tres posiciones tenemos un Plan A un Plan B y Plan C», se asegura desde la Calle del Príncipe.

Los descartes

El hecho de no dar minutos a Unai, Manu Sánchez y Aidoo confirma, bien a las claras, que ninguno entra en los planes del técnico. Giráldez justificó la ausencia de Aidoo en la convocatoria a una molestia física en un gemelo y achacó las de Unai a Manu Sánchez a que conocía bien a ambos y prefería “ver otro perfil de jugador” en alusión seguramente a chicos como Miguel Román o Jones El Abdellaoui, que actuaron como titulares.

A la espera de que el Athletic mueva ficha, no está cerca de concretarse la marcha de Unai y, tras dos años casi en blanco, menos aún la de Aidoo, que carece de ofertas en LaLiga. Manu Sánchez, tras su buena campaña con el Alavés, sí despierta interés entre los equipos de Primera División, pero solo el Elche ha dado hasta el momento un paso al frente. La llegada de un cuarto fichaje y el reparto de fichas profesionales entre los chicos de la cantera dependen, en gran medida, de que se concreten las salidas de los descartes.

Los nuevos

Claudio Giráldez se mostró visiblemente satisfecho del desempeño de los nuevos fichajes, pese al poco tiempo de trabajo para su adaptación. «Han estado muy bien, con muy buenas sensaciones con los dos, muy integrados al grupo desde el primer día, con los oídos abiertos, con ganas de aprender y de aportar», valoraba el técnico, que destacaba el esfuerzo defensivo del delantero y elogiaba el buen juego de pies y los reflejos del guardameta.

Jugadores a prueba

Dos de los nuevos talentos de la cantera, Manu Fernández y Miguel Román, están a prueba esta pretemporada. Ninguno retornará previsiblemente al Fortuna porque ello les impedirá ser alineados con el primer equipo al haber cumplido (o cumplir en diciembre en el caso de Román) los 23 años. Giráldez está muy satisfecho con el trabajo que ambos están realizando en los entrenamientos, pero quiere probarlos sobre el terreno en un contexto competitivo exigente. Román fue titular frente al Famalicao con 45 minutos de buen desempeño; Manu, con una molestia de última hora, deberá esperar una oportunidad para ser alienado. Llegará seguramente este mismo sábado, contra el Sporting de Braga. En este grupo podría estar el valenciano Hugo González, a quien el técnico empleó en la segunda parte como extremo izquierdo.

Ensayos tácticos

El preparador céltico aprovechó el primer duelo preparatoria para realizar probaturas desplazando a algunos futbolistas de su posición habitual, bien para explorar posibilidades tácticas de cara al primer partido de Liga, bien para cubrir déficit de jugadores en algunas posiciones. Un buen ejemplo del primer caso es la alineación de Jones El Abdellaoui como carrilero derecho, una posición más retrasada de la que el noruego ha venido ocupando en su todavía incipiente carrera. “Ha trabajado muy bien, está en proceso de aprendizaje de muchas cosas”, dijo luego Giráldez. El segundo caso lo ilustra el empleo de Fran Beltrán como defensa central, que Giráldez atribuyó a la ausencia de Manu Sánchez.

Savia nueva.

Habrá savia nueva en la pretemporada, más allá de lo que ocurra con gente como El Abdellaoui, Manu Fernández, Miguel Román o Hugo González. El nombre propio es el flamante subcampeón europeo sub 19 Óscar Marcos, que no jugó, según explicó el técnico, por tener menos entrenamientos que el resto. El técnico dejó caer que el chico va a tener protagonismo en pretemporada y no es improbable pensar que el próximo curso estará en dinámica del primer equipo con la idea de que debute en LaLiga vaya adquiriendo protagonismo y jerarquía en el conjunto profesional.