Giráldez pide tres refuerzos para la delantera, con Borja Iglesias como prioridad

Claudio Giráldez puso buena cara a la derrota encajada frente al Famalicao en el primer partido de la pretemporada. El técnico celeste valoró el trabajo realizado en los entrenamientos y el buen desempeño defensivo en el primer tiempo, pero lamentó la falta de acierto en ataque. «Era la primera prueba. Estamos entrando bien, para mí incluso demasiado a estas alturas, pero no hemos estado nada bien en la fase ofensiva», señaló al término del choque el preparador celeste. «En la primera parte hemos estado bien en defensa, salvo la situación del gol. Hemos estado bastante ordenados y con buena actividad en situaciones de duelo; la segunda no me ha gustado en general, con una circulación muy lenta. También es verdad que había mucho jugador fuera de posición, con pruebas, intentando completar las posiciones que hay que completar», analizó Giráldez, que dio por bueno el ensayo: «Nos vale para aprender, para apretar y para ir viendo mecanismos con jugadores nuevos y jugadores fuera de posición y ver cómo podían ayudarnos en sitios poco habituales para ellos».

El entrenador del Celta valoró el desempeño de Andrei Radu y Ferran Jutglà, las dos nuevas caras del equipo. «Los dos han estado muy bien, con muy buenas sensaciones. Están muy integrados desde el primer día, con los oídos abiertos y muchas ganas de aprender y aportar», explicó. «Ferran ha tenido menos participación porque su zona estaba muy cerrada, pero ha trabajado muy bien a nivel defensivo; Radu, salvo una situación, todas bien con los pies, ha hecho una buena parada. Estoy contento con los dos y esto es seguramente lo más importante a estas alturas de la pretemporada», detalló.

Claudio Giráldez se refirió a la falta de minutos de Manu Fernández, que figuraba en la convocatoria y al final no saltó al campo. «Nos trastocó un poco porque acabó con molestias el último entrenamiento. Pensábamos que iba a poder jugar en la segunda parte, pero no quisimos arriesgar y por eso pusimos a Beltrán como central», comentó el porriñés, que achacó la ausencia de Óscar Marcos, que estos primeros días de pretemporada se ejercita a sus órdenes, a su falta de rodaje: «Óscar lleva algunos entrenamientos menos y también queríamos ver a Hugo Álvarez en la posición de extremo izquierdo». Valoró también Giráldez el trabajo de Jones El-Abdellaoui como carrilero derecho, matizando que también planea utilizarlo como extremo. «Está trabajando bien y ojalá tenga la evolución que todos esperamos de él», dijo del noruego.

Giráldez reconoció, por otra parte, la necesidad de incorporar a tres futbolistas de ataque y desveló que está probando a canteranos en otras posiciones. «Ojalá podamos reforzarnos bien, a ver cómo va el mercado, pero nos va a limitar el rendimiento esta pretemporada porque son los jugadores que marcan la diferencia», subrayó el técnico, que avaló tanto a Bryan Zaragoza como a Juan Cruz para las bandas y reiteró que su prioridad para el nueve es «sin duda» Borja Iglesias.