El Celta se estrena con una derrota frente al Famalicao

El Celta de Vigo saldó con una incómoda derrota el primer bolo de la pretemporada. Cayó el grupo de Giráldez frente al Famalicao, séptimo de la última liga portuguesa, en un duelo deslavazado, con más errores que aciertos, que el cuadro luso resolvió en pocos minutos gracias a su mayor eficacia en los metros finales.

Un error defensivo en el tramo final del primer tiempo bien aprovechado por Elsior y un penalti de Mingueza que De Haas transformó al inicio del segundo tiempo dejaron sin capacidad de reacción al conjunto celeste, que acusó de forma evidente su falta de rodaje en esta primera toma de contacto oficiosa con la competición.

Con solo una decena de entrenamientos a sus espaldas tampoco cabía esperar mucho más del equipo de Giráldez. El físico no acompañó y faltó fluidez en el juego en un partido en el que fue más importante soltar las piernas y realizar pruebas que el resultado. El carrusel de cambios tan habitual en este tipo de encuentros restó también continuidad al juego y no ayudó a combatir a un rival apañado y con algo más de gasolina en las piernas, que jugó con viento a favor y una marcha más.

No esperó un solo minuto Giráldez para dar la alternativa a los nuevos. Radu, en la portería, y Jutglà, como referente en punta, jalonaron un once con mucho canterano e interesantes novedades, tanto con los nombres, con Miguel Román y Jones El-Abdellaoui en la ecuación, como en la disposición táctica, con Carreira arrimado al carril izquierdo y el noruego al derecho, Aspas y Hugo Álvarez en banda y Javi Rodríguez, Yoel Lago y Marcos Alonso en la línea de centrales. Una de tantas alineaciones que podía haber sacado el porriñés, que no tuvo en cuenta para este primer partido a los descartes —Unai, Manu Sánchez y Aidoo se quedaron fuera de la convocatoria– y contó con la baja por lesión de Javi Rueda.

El Celta se estrena con derrota en la pretemporada contra el Famalicao / R. V.

Entró con energía el Celta en el partido, presionando alto la salida de pelota de un rival que no se dejó intimidar y mostró buen pie para sacudirse de encima el acoso celeste. Fue, de hecho, el conjunto de Hugo Oliveira el primero que disparó a puerta. Al cuarto de hora de echar a rodar el balón, Mamargeishvili puso a prueba los reflejos de Radu, que conjuró el peligro con una buena mano. Replicó el Celta por medio de Miguel Román con un tiro de media distancia que se perdió sobre el travesaño y poco después Aspas rondó el gol con un lanzamiento desde la media luna que buscaba la escuadra y se escapó por un par de cuartas.

Elsior, con un remate a la media vuelta tras un error de cobertura, estuvo cerca de batir a Radu justo antes de que Jutglà, que no participó mucho pero dejó algún detalle interesante, rondara el gol tras un pase filtrado por Aspas al área lusa. El nuevo fichaje celeste remató casi sin ángulo, pero con mucha potencia, obligando a Carevic a una gran parada.

Cuando el primer tiempo parecía caminar sin peligro hacia el descanso, un error de marcaje condenó a los celestes. Elsior se anticipó en el área pequeña a Yoel Lago y remató con sutileza, pillando a contrapié a Radu para alojar el balón en el fondo de la red cinco minutos antes del intermedio.

Un golpe inesperado que el Celta no asimiló bien y se convirtió en toda una losa cuando un inoportuno penalti de Mingueza nada más arrancar la segunda parte dejó al conjunto de Giráldez en precario. De Haas transformó la pena sin dar opción a Iván Villar, que acababa de saltar al campo. El carrusel de cambios –Giráldez renovó por completo su once en el entreacto y dio al final entrada a Starfelt– no favoreció la remontada en un segundo tiempo más deslavazado, en el que el Famalicao cambió también casi por completo sus piezas. Los lusos, que estrellaron un centro-chut contra el larguero, llegaron algo más ante un Celta al que el costó bastante vertebrar el juego y en el que brillaron Cervi, de lo mejor en ataque, y Williot.